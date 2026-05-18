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Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Santé et environnement : trois entreprises de la région récompensées pour leur engagement

  • par Loane Carpano

    • Trois entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes se sont vues remettre le prix "Santé Entrepreneurs" pour leur engagement dans le domaine de la santé et de l'environnement.

    Trois entreprises d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été récompensées pour leur engagement dans le domaine de la santé et de la transition écologique. Du 2 février au 17 avril dernier, 370 entrepreneurs ont déposé leur candidature pour tenter de remporter le prix "Santé entrepreneurs" d'Harmonie Mutuelle. Après avoir été examinés par les jurys régionaux, composés d'élus, de salariés et de directeurs de régions Harmonie Mutuelle, trois projets se sont démarqués.

    Le premier prix a été décerné à l’entreprise "Atmosphère énergie" pour son engagement dans la santé des salariés, avec notamment, la promotion de l'activité physique, de la prévention, des conseils en nutrition, une organisation flexible et des actions internes à destination des équipes. L'entreprise située à Saint-Paul-en-Chablais (Haute-Savoie), remporte 1 000 euros de récompense : "En tant que structure créée il y a moins de trois ans, nous sommes particulièrement fiers d’incarner une nouvelle génération d’entrepreneurs qui place le bien-être des salariés au cœur de ses priorités", s'est réjouit Dylan Fligitter, gérant de l'entreprise.

    En route pour la finale nationale

    Le deuxième prix a été attribué à l'entreprise "Pilot'in", basée à Lyon, pour son projet "Pilo'sport". Un projet interne visant à répondre aux enjeux de sédentarité, stress et fatigue mentale, liés aux métiers du digital. Le troisième prix a quant à lui été décerné à l'entreprise "Réel Conseil", située à Passy en Haute-Savoie pour son projet global environnemental, portant sur le territoire de l’Arve et le bien-être de ses salariés.

    A noter que toutes les candidatures reçues ont été évaluées sur la base des mêmes critères. A savoir : l'impact du projet sur la santé du dirigeant et des salariés, l'innovation, l'engagement collectif, la solidarité et la contribution à la transition écologique.

    Les trois projets seront prochainement soumis à un vote du public et des membres de la commission Harmonie Mutuelle. A l'issue des votes, trois lauréats nationaux seront désignés et remporteront des sommes allant de 3 000 à 15 000 euros. Quatre autres projets "coup de coeur", seront également récompensés par un prix et un chèque de 1 500 euros. Les résultats seront dévoilés le 29 juin prochain.

    Lire aussi : En mai, des jeunes entrepreneurs présenteront leurs mini-entreprises à Lyon

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