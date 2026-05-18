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La I-Factory à Villeurbanne

Villeurbanne : l'exposition Meet & Fabrik revient au campus de la Doua pour une 2e édition

  • par Romain Balme

    • Robotique, santé, alimentation durable ou villes du futur : l’exposition Meet & Fabrik revient les 2 et 3 juin sur le campus de la Doua à Villeurbanne.

    26 projets étudiants, 13 établissements représentés, et plus de 1 000 visiteurs attendus. L'exposition Meet & Fabrik, dédiées aux innovations étudiantes fait son retour au campus de la Doua à Villeurbanne, les 2 et 3 juin prochains.

    Au programme : une vingtaine de projets étudiants en santé, robotique, agroalimentaire et développement durable présentés sous forme de démonstrations interactives, et répartis entre six grands thèmes : l'alimentation responsable, la culture et le lien social, le futur numérique et robotique, les planètes et innovation durables, la santé et le bien-être au quotidien ainsi que les villes et habitats de demain.

    Ateliers, conférences, visites...

    En parallèle, plusieurs animations viendront rythmer l'I-Factory, un espace de 6 500 m2 où se déroulera l'exposition Meet & Fabrik. C'est le cas de conférences, d'ateliers ou encore de visites immersives du site. "Cette initiative s’inscrit dans une stratégie collective visant à coordonner les projets et actions dans le domaine de l’innovation, en particulier auprès des étudiants", explique Nathalie Dompnier, présidente de la ComUE Université de Lyon.

    A noter que deux remises de prix sont organisées. D'abord la remise des prix du grand jury, "qui récompenseront les trois projets les plus créatifs, les mieux
    vulgarisés, et au plus haut potentiel de développement",     le mardi 2 juin. Ensuite, le mardi 3 juin sera dévoilé le lauréat du prix "Coup de cœur du public" pour lequel les visiteurs sont invités à voter tout au long de l’événement.

    Lire aussi : Une première en France, l'Université Lyon 2 délivre un doctorat avec une administration publique

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