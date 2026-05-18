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Enzo Bosser Footgolf prix
Enzo Bosser s’est qualifié lors de la finale nationale disputée le 17 mai.

Un Lyonnais qualifié pour la première coupe du monde junior de Footgolf

  • par Loane Carpano

    • Le jeune Lyonnais Enzo Bosser s'est qualifié pour les championnats du monde junior de Footgolf qui se tiendront cet été, en Allemagne.

    Un jeune Lyonnais représentera la France aux championnats du monde de Footgolf junior en Allemagne. Les 16 et 17 mai dernier, Enzo Bosser, licencié au Footgolf club de Lyon, a décroché sa qualification pour l'échéance lors d'une finale qualificative nationale à Lésigny (Seine-et-Marne).

    Après une première journée compliquée, le jeune Lyonnais de 15 ans a signé une belle remontée le deuxième jour, le hissant à la première place de la finale. Avec trois coups d'avance sur le deuxième joueur de sa catégorie, Enzo Bosser a ainsi décroché un billet qualificatif pour la première coupe du monde junior qui se tiendra du 16 au 19 juillet prochains.

    Qu'est ce que le Footgolf ?
    Comme son nom l'indique, le Footgolf est un mix entre le football classique et le golf. Comme lors d'une partie de golf, les joueurs doivent tenter de mettre la balle dans un trou, avec le moins de coups possibles. Petites différences, les balles, qui sont enfaite des ballons de football, ne sont pas envoyées avec un club, mais avec le pied.

    Footgolf joueur
    Le Footgolf est un mélange entre le football classique et le golf.

    Lire aussi : Ligue des Champions féminine : l’OL Lyonnes renverse Arsenal et se qualifie en finale

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