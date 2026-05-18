Pour sa dixième édition lyonnaise qui se déroulera du 20 au 28 juin, le Refugee Food Festival dévoile une nouveauté, un foodtour autour de cuisine de cultures diverses, de l'Ethiopie à la Colombie.

12 villes, 100 000 participants... Tel est le bilan du Refugee Food Festival qui posera ses valises à Lyon du 20 au 28 juin, pour sa dixième édition au sein de la capitale des Gaules. L'ambition est claire, proposer une "expérience simple et joyeuse : celle de la rencontre, autour de la table et en cuisine. Celle de la découverte mutuelle. Celle du dialogue. Celle de l’hospitalité. Celle du partage. Une France dans laquelle il y a une place pour chacune et chacun", clament les organisateurs.

A Lyon, de nombreux restaurants participeront à cette fête culinaire, qui débutera cette année le 20 juin, date de la journée mondiale des réfugiés avec pour la première fois, un food tour, qui aura également lieu le samedi 27 juin. Le concept est simple, découvrir plusieurs adresses tenues par d’anciens participants du Refugee Food Festival. Parmi les adresses participantes, Nafas Lyon et leurs plats syriens, la cuisine éthiopienne de Gojo, Asmara et leur gastronomie érythréenne, ainsi que les spécialités colombiennes de Chez la Tia. Comptez entre 3 heures et 3 h 30 pour ce FoodTour, pour un budget de 30 euros par personne.

Côté programmation, le Refugee Food Festival s'installera d'abord aux petites cantines de Villeurbanne le 23 juin, pour un atelier de cuisine afghane animé par Sadia Hessabi. Suivront ensuite les dîners franco-suédo-congolais imaginés par Rosa Mboyo et la cheffe Alvina Ledru-Johansson les 24 et 25 juin aux frisettes (Lyon 3e). L’établissement proposera également toute la semaine un traditionnel fika, la pause gourmande suédoise.

En parallèle, le JAJA Bistro accueillera des déjeuners franco-congolais créés par Milandu Mapasa et Jean-Christophe Bourgeot, les 25 et 26 juin. Du 24 au 27 juin, place à de la street-food franco-arménienne signée Berkruhi Demirtshyan. Le 27 juin, une soirée festive street-food & DJ set placée sous le signe de la cuisine franco-salvadorienne se déroulera à la Virée (Lyon 3e). Enfin, pour clôturer l'évènement, le Heat (2e arrondissement) accueillera un grand banquet de clôture franco-soudanais imaginé par Waad Ismail et la cheffe Emily Dader.

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