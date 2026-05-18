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Le Prainet Décines
L’immeuble a été mis sous scellé dans le cadre de l’enquête en cours.

Une cagnotte mise en ligne pour venir en aide aux sinistrés de l’incendie à Décines

  • par Clémence Margall

    • Après l’incendie mortel survenu à Décines-Charpieu le 11 mai dernier, une cagnotte a été mise en ligne pour venir en aide aux quelque 80 sinistrés.

    Le 11 mai dernier, l’incendie d’un immeuble de la rue Sully à Décines-Charpieu faisait 3 morts et 14 blessés et laissait 80 personnes sans logement. Après le choc et la tristesse, les habitants du quartier du Prainet, où s’est joué le drame, se mobilisent désormais pour venir en aide aux sinistrés. Une cagnotte a été mise en ligne il y a deux jours via la plateforme Gofundme.

    "Afin de venir en aide aux familles touchées par l’incendie survenu au Prainet à Décines-Charpieu le 11 mai dernier et pour les aider à faire face aux difficultés à venir, nous avons souhaité agir concrètement en mettant en place un élan de solidarité local", peut-on lire. En 48 heures, près de 500 euros ont été récoltés. L’objectif est désormais d’atteindre 29 000 euros.

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    L’immeuble est toujours mis sous scellé

    Pour rappel, depuis les faits, l’immeuble a été mis sous scellé le temps de l’enquête en cours. Au lendemain du drame, l'adjoint à la Sécurité de Décines, Jean-Emmanuel Alloin, précisait que le bâtiment était "sous la tutelle du procureur de la République" et que "pour l'instant, nous n'avons pas de date pour que les habitants puissent récupérer leurs effets personnels."

    Si la thèse du règlement de compte est "privilégiée", une enquête a été ouverte "dégradation par moyen dangereux ayant entraîné la mort", "homicide volontaire en bande organisée" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission d’un crime en bande organisée." Aucune interpellation n'a pour l'heure été réalisée.

    Lire aussi : Après l'incendie à Décines, le préfet d'Auvergne-Rhône-Alpes Etienne Guyot fait de la sécurité "une priorité absolue"

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