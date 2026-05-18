Jeudi 14 mai, trois hommes ont tenté de voler des câbles aériens dans la commune de Cenves, dans le Rhône.

C'est une tentative de vol plutôt originale qui est survenue dans la commune de Cenves, dans le Rhône. Jeudi 14 mai, vers 11 h 30, des habitants ont aperçus des individus entrain de découper des câbles aériens. Selon les informations du Progrès, ces derniers auraient rapidement prévenu le maire de la commune.

Dépêché sur place, l'élu serait alors tombé sur trois hommes occupés à découper le câble depuis leur camionnette-nacelle. A l'arrivée des forces de l'ordre, les individus se seraient enfuis, laissant derrière eux, neuf tas de câbles enroulés et scotchés.

4 793 euros de préjudice

Deux des auteurs des faits ont finalement été retrouvés à peine une heure plus tard en Saône-et-Loire. Le troisième individu a quant à lui été arrêté le lendemain à Mâcon. Les trois hommes ont été placés en garde à vue et feront l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) en 2027. Le préjudice matériel est estimé à 4 793 euros par la société Orange.

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