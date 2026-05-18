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Expo immersive Monet

L'exposition immersive "Monet" prolongée à Villeurbanne

  • par Loane Carpano

    • Ouverte depuis le 26 février, l'exposition immersive "Monet" est prolongée jusqu'à la rentrée de septembre à Villeurbanne.

    Forte de son succès, l'exposition immersive"Monet" est prolongée. Les visiteurs pourront ainsi profiter de l'exposition dédiée à l'impressionniste Claude Monet jusqu'à la rentrée de septembre.

    Installée au Studio 24 de Villeurbanne, l'expérience immersive retrace la vie de l'impressionniste, de ses plus célèbres tableaux à sa maison de Giverny. Au programme de la visite ? Des panneaux explicatifs, une visite de la maison du peintre et une projection de ses tableaux à travers un spectacle immersif.

    L'exposition est ouverte du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10 h à 19 h, puis du samedi au dimanche de 10 h à 20 h.

    Lire aussi : On a testé "Monet", l'exposition immersive à Villeurbanne

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