L'exposition immersive "Monet" prolongée à Villeurbanne

Ouverte depuis le 26 février, l'exposition immersive "Monet" est prolongée jusqu'à la rentrée de septembre à Villeurbanne.

Forte de son succès, l'exposition immersive"Monet" est prolongée. Les visiteurs pourront ainsi profiter de l'exposition dédiée à l'impressionniste Claude Monet jusqu'à la rentrée de septembre.

Installée au Studio 24 de Villeurbanne, l'expérience immersive retrace la vie de l'impressionniste, de ses plus célèbres tableaux à sa maison de Giverny. Au programme de la visite ? Des panneaux explicatifs, une visite de la maison du peintre et une projection de ses tableaux à travers un spectacle immersif.

L'exposition est ouverte du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10 h à 19 h, puis du samedi au dimanche de 10 h à 20 h.

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