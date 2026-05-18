Étienne Guyot succéde à Fabienne Buccio à la tête de la préfecture du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ancien sous-préfet à Lyon dans les années 1990, ce haut fonctionnaire spécialiste de l’aménagement du territoire signe un retour remarqué dans la capitale des Gaules.

Originaire de Nancy, Étienne Guyot vient de prendre les rênes de la préfecture du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en remplacement de Fabienne Buccio, première femme préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une nomination validée en Conseil des ministres qui marque le retour d’un haut fonctionnaire connaissant déjà bien Lyon, où il avait été sous-préfet au début des années 1990.

Diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l’École nationale d'administration, Étienne Guyot débute sa carrière dans l’administration parisienne, avant d’intégrer le corps préfectoral. Après un passage à Lyon entre 1992 et 1994 comme sous-préfet et secrétaire général adjoint de la préfecture du Rhône, il rejoint plusieurs cabinets ministériels liés aux transports et à l’aménagement du territoire.

Au fil de son parcours, il occupe plusieurs postes stratégiques dans l’administration territoriale notamment dans les domaines du développement économique des infrastructures et de la gestion des territoires. Avant sa nomination à Lyon, il était préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et préfet de la Gironde depuis 2023.

Son arrivée en Auvergne-Rhône-Alpes intervient dans un contexte particulièrement sensible pour la région : préparation des Jeux olympiques d’hiver 2030, enjeux industriels, sécurité, mobilités et transition écologique.

À 68 ans, Étienne Guyot apparaît comme un profil expérimenté du corps préfectoral, réputé pour sa connaissance fine des dossiers d’aménagement et des collectivités locales. Son retour à Lyon prend aussi une dimension symbolique : plus de trente ans après un premier passage dans le Rhône il revient cette fois à la tête de l’une des plus importantes préfectures françaises.

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