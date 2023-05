La Cité des Halles inaugure "la plus grande terrasse" de Lyon

La Cité des Halles a inauguré "la plus grande terrasse" de Lyon mercredi 10 mai, à l'occasion de son ouverture estivale.

Pour sa 3e édition, la Cité des Halles a rouvert ses portes au public mercredi 10 mai avec plein de nouveautés. À l'image d'un véritable point de rassemblement et d'échange sur la culture locale, la Cité des Halles a inauguré "la plus grande terrasse" de Lyon, avec 10 000 m2 de terrain. "En quelques mots, la Cité des Halles, c'est un lieu de travail de production artistique, artisanal et événementiel", affirme Orbiane Wolff, directrice associée à la Cité des Halles.

Située dans le 7e arrondissement, la Cité des Halles est, pour rappel, un lieu transitoire qui sera transformé fin décembre 2024 par son propriétaire Bouygues Immobilier. Même si de nouveaux logements libres et sociaux sortiront de terre, l'aire de la Cité des Halles devrait perdurer, "sûrement sous une autre forme", assure Orbiane Wolff.

Le plein de nouveautés

Avec plus de 80 000 visiteurs les 1re et 2e saisons, la Cité des Halles espère accueillir plus de public pour cette 3e édition estivale. Pour ce faire, les organisateurs ont pris le soin d'annoncer les nouveautés. À savoir, la création d'une "rue du commerce", où les artisans pourront vendre leurs articles dans des petits chalets colorés, la mise en forme d'un "bière jardin", en partenariat avec Brooklyn Brewery, où des activités seront proposées, "live" peinture, etc. Les organisateurs misent également sur les nouveaux espaces dédiés au sport : création d'un mini-golf, terrain de pétanque, des tables de ping-pong, un terrain de basket ou encore un endroit dédié au Kendama. Les visiteurs auront l'occasion de retrouver l'offre de restauration rapide, burgers, pizzas... directement créée dans un laboratoire à la Cité des Halles. L'entrée est gratuite.

Les chalets de la rue commerçante à la Cité de Halles à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

La Cité des Halles a ouvert ses portes au public mercredi 10 mai @ Cheyenne Gabrelle

Des synergies entre les résidants

En plus d'être un lieu d'activités et d'événements, la Cité des Halles abrite au total une centaine de résidants qui travaillent au quotidien. On retrouve l'atelier coton, un atelier de sérigraphie Lyonnais, Ciguë, une friperie permanente, l'équipe d'Evasion Festival, Atlanta formations pour les métiers de la musique, des artistes peintres, un garage, ou encore La mauvaise graine, une distillerie de gin. Certains d'entre eux profitent de cet espace de partage pour collaborer ensemble, comme Alexis Casimiri un distillateur et Marylou Sokolova, experte en fabrique de cocktail qui créent un cocktail à base de gin. "La Cité des Halles, c'est vraiment un lieu de synergie où on peut travailler ensemble et apporter un plus", estime Alexis Casimiri.

Atelier Coton, l'atelier de sérigraphie à la Cité des Halles @ Cheyenne Gabrelle

Horaires d’ouvertures :

Mercredi, jeudi et vendredi : 16h00 – 01h00

Samedi : 14h00 – 01h00

Dimanche: 14h00 – 22h00

