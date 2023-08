Une formation pour régler sa guitare électrique à Lyon

Installé à la Cité des Halles, le Lyonnais Jérôme Rabetaud propose des formations pour découvrir et comprendre les bases du réglage sur une guitare électrique.

C'est au cœur de la Cité des Halles, que Jérôme Rabetaud développe des formations pour réparer les guitares électriques. "Je leur apprends à savoir régler une guitare, en leur permettant d'adapter l'instrument au musicien", souligne le luthier appliqué à la guitare électrique. "On ne fait pas vraiment de la fabrication à l'état pur, mais on customise la guitare, on la répare, on lui apporte une autre connaissance dans le son", ajoute le Croix-Roussien.

Ce féru de rock avait créé en 2007 la marque Custom 77, en partenariat avec un guitariste. Sollicité par bon nombre de personnes, c'est en 2016 qu'Atlanta Formation a vu le jour. Désormais séparé de sa marque, ce Lyonnais s'est installé dans son atelier à la Cité des Halles depuis janvier dernier.

Jérôme Rabetaud à la cité des Halles@ Cheyenne Gabrelle

Entre 90 et 110 apprenants à l'année

Les formations varient entre cinq à sept jours, pendant lesquels les stagiaires apprennent à régler tout type de guitare. En général, Jérôme reçoit entre 90 et 110 apprenants à son atelier. "J'aime bien le partage et l'échange, ça me fait plaisir d'apprendre des nouvelles choses. Il y a une dynamique autour de cette formation car certains d'entre eux créent une entreprise pour réparer les instruments", ajoute le quadragénaire. Déjà plus d'une soixantaine de personnes a fini par créer son entreprise de réparation de guitare. "C'est agréable de voir qu'il y a un petit écosystème autour de cet instrument", souligne le Lyonnais.

Atlanta Formation propose plusieurs spécialités : fabrication de guitare, maintenance de guitare, maintenance amplis, réglages des batteries...

Une volonté écologiste

"Je remets des guitares en état de marche, à partir d'instruments de récupération" Jérôme Rabetaud, luthier appliqué à la guitare électrique

"Je préfère travailler avec des produits français voire locaux", affirme Jérôme Rabetaud. Avant de poursuivre, "j'ai signé un contrat avec Emmaüs en juin qui reçoit entre trois à cinq guitares par semaine. Et chaque mois je reçois des guitares et puis je les mets en état". Le guitariste a également la volonté de monter une association pour faire du recyclage de cordes de guitare. "J'aimerais bien avoir accès à la Région de manière à fabriquer des boîtes en carton comme celles des piles et les envoyer à des magasins en France. Comme ça, les gens auront un endroit où se débarrasser des cordons", imagine Jérôme.

Plus d'informations sur le site de la formation.