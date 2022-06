Pour sa deuxième édition, la Cité des Halles rouvre ses portes en juin. Lyon Capitale a pu découvrir en avant- première les nouveaux lieux avant son ouverture au public vendredi 17 juin à 16h00.

Après avoir accueilli 35 000 spectateurs et 145 évènements l’été dernier, la Cité des Halles se relance . Nouvel endroit, mais même mantra : être un lieu inclusif, réunissant art, associatif et festivité. C’est grâce à la collaboration entre plusieurs grands acteurs lyonnais que cette symbiose est possible. Bouygues Immobilier s’est occupé de l’endroit, Urban Era de l’aménagement des lieux, Darwin de l’accueil restauration et des festivités, et Superposition de l’espace culturel et associatif.

Rares sont les lieux avec un programme aussi riche! À l’extérieur, vous retrouverez un coin pour les activités sportives comme le basket, des terrains de pétanque, une agora, des propositions d’escape game, un potager, et un espace prévu pour les enfants avec bac à sable et jeux. Pour se restaurer et s’hydrater, Traeger (professionnel du barbecue) et Brooklyn Brewery s’occuperont de vous. Et de nombreux espaces pour se poser avec ses proches sont prévus.

À l’intérieur, c’est l’esprit associatif et culturel qui primera. En bas, vous pourrez découvrir l’espace friperie, une salle d'exposition où plusieurs artistes exposeront leurs œuvres, un espace buvette, et c’est également là que se feront les DJ set (afin de ne pas déranger le voisinage). Une autre zone sera exclusivement ouverte aux artistes et aux associations afin qu’ils puissent travailler sur leur projet. Une distillerie de gin et un centre de formation de barman seront également sur place. Et ce n’est pas fini. En haut du bâtiment se trouveront des espaces de travail et de coworking.

Ce lieu atypique ne veut pas se poser de limites. Néanmoins, ce projet colossal nécessite du temps de préparation. À l’heure de leur ouverture ce vendredi 17 juin, à 16h00, tout n’est pas complètement fini et de nombreux espaces sont encore en travaux. Mais les responsables des lieux ont assuré que cela ne dérangera pas le public et que les travaux se finiront en dehors des horaires d’ouverture.

Infos pratiques

Dans ce nouvel espace de 7000 m² au cœur du 7ème arrondissement situé au 18 rue Lorlet, la Cité des Halles a comme projet ambitieux d’ouvrir ses portes pour deux ans. Le lieu aune capacité d'accueil de 700 personnes.

Un système de carte d’adhérent (de 4€ à la gratuité) et de parking à vélos seront mises en place.

Horaires d’ouvertures :

Mercredi et jeudi : 16h00 – 22h00

Vendredi : 16h00 – 01h00

Samedi : 11h00 – 01h00

Dimanche: 11h00 – 22h00