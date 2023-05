Le détagage des rues de Lyon fait exploser la facture de la Ville 

Depuis le 19 janvier 2023, la mairie a dû débourser 84 000 euros en plus pour assurer le détagage des rues de lyon, soit plus de 17 000 m2 à ce stade.

La question des tags fait l’objet de vifs débats à Lyon depuis plusieurs mois. "Depuis le 19 janvier nous avons constaté une explosion des tags", reconnaît d’ailleurs l’adjoint à la sécurité de la Ville de Lyon Mohamed Chihi. Une date qui correspond à peu de chose au début des manifestations contre la réforme des retraites. Accusé à plusieurs reprises par son opposition, voire par certains habitants de ne pas traiter le sujet, Mohamed Chihi a tenu a rappelé ce jeudi 11 mai lors du conseil municipal les actions entreprises par la Ville.

"Surcoût de 84 000 euros"

"Nous n’avons jamais cessé de lutter contre les tags et affichages sauvages. Il n’est pas question de laisser notre patrimoine se dégrader et de laisser place à des propos, racistes, insultants et trop souvent anti-police appelant même parfois au meurtre", insiste l’élu. Avant d’ajouter que depuis le 19 janvier 16 180 m2 ont été nettoyés par la société HTP, le prestataire de la Ville et 1 575 m2 par les agents municipaux. Le tout, pour un "surcoût de 84 000 euros" et une "augmentation de 40% des effectifs de notre prestataire".

L’occasion également d’apprendre que chaque année la municipalité consacre environ 1 million d’euros pour procéder au détagage d’environ 250 000 m2.