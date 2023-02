Un nouveau parc, des logements et des commerces d'ici 2028 sur le site des anciennes halles Nexans à Lyon

Le projet urbain de la friche des anciennes halles Nexans a été présenté. Il prévoit la construction d'un parc public de plus d'un hectare et la construction de plus de 400 logements.

Le projet est "équilibré", dans un quartier "en pleine mutation", résume le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Accompagné de la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, du maire de Lyon, Grégory Doucet et de Lionel Cayre de Bouygues immobilier, l'élu a présenté les grandes lignes de l'avenir des anciennes halles Nexans dans le 7e arrondissement de Lyon.

Un parc sur un ancien site industriel

Depuis 2021, la dernière friche de la capitale des Gaules est occupée par la cité des Halles, tiers-lieu culturel et artisanal, ainsi que par un village d'hébergement de Habitat et Humanisme. C'est donc un projet équilibré qu'ont tenu à présenter les parties prenantes. Plus équilibré en tout cas, que sa première itération présentée en 2016 jugée trop dense et pas assez végétalisée.

Au cœur du projet, la création d'un parc urbain de 1,5 hectare, autour duquel s'organiseront les constructions. "C'est symbolique de faire cela sur un ancien site industriel, s'est félicité Grégory Doucet. Et l'édile d'ajouter : Nous allons contribuer à rendre le quartier agréable et favorable à la santé."

Plus de 450 logements

70 % de la surface totale du site sera quant à elle dédiée à la construction de logements. L'ensemble immobilier accueillera 250 logements libres, 180 logements sociaux et 25 logements en Bail réel solidaire (BRS).

"L'objectif est que les habitants aient les moyens de vivre dans leur ville, qu'ils redeviennent le centre de leur ville", lance Fanny Dubot. Une centaine de chambres étudiantes sociales sont également prévues, elle pourra accueillir des étudiants de l'EM Lyon, dont le nouveau campus en construction sur le site doit être livré en 2024.

Commerces et artisanat

Enfin, 20 % de la surface du site sera dédiée à la création de commerces et d'activités artisanales. Ils seront, en partie, accueillis dans les deux halles historiques qui seront conservées.

Courant février, une première délibération sera adoptée pour lancer les modalités de concertation autour du projet, plus particulièrement sur le parc public. Le PLU-H devra être révisé, pour lancement des travaux en 2025 et de premières livraisons en 2027, "si tout se passe bien" conclut Bruno Bernard.