La maison G&C, célèbre boucher-traiteur lyonnais, a fermé vendredi sur décision de la préfecture pour manquements aux règles d'hygiène.

Les fermetures administratives s'enchaînent dans la capitale de la gastronomie. Un nouvel établissement a fermé à Lyon après un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP). Il s'agit de la très appréciée boucherie G&C de la rue Duguesclin, dans le 6e arrondissement.

Un combat contre les rongeurs

En effet, le rapport de la DDPP met en évidence plusieurs manquements graves aux règles d'hygiène. Des déjections de souris auraient été retrouvées dans les locaux et sur les équipements lors du contrôle. L'agent a également souligné un défaut de maintenance et de nettoyage ainsi qu'un non-respect des conditions de stockage. Certaines produits étaient conservés à mauvaise température et d'autres étaient périmés. Il est donc demandé à la boucherie d'appliquer différentes mesures avant de pouvoir rouvrir.

De leur côtés, les propriétaires ont affiché quelques lignes à destination de leur clientèle sur leur devanture. Ils expliquent ainsi mener un "combat quotidien et permanent envers les rongeurs qui ont envahi la ville". Georges et Carole Matias affirment cependant que les manquements qui leur sont reprochés ne portent pas atteinte à la qualité de leurs produits. "Néanmoins, une remise aux normes de nos locaux s'impose et nous espérons vous retrouver très bientôt", concluent les bouchers.

Le mot visible sur la devanture de la boucherie G&C Matias depuis sa fermeture. (@Vincent Guiraud)

