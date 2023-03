L'opposition demande la démission de Philippe Cochet, maire de Caluire

Deux groupes d'opposition à la mairie de Caluire-et-Cuire demandent la démission de Philippe Cochet, maire de la commune suite à sa condamnation.

Les membres des partis d'opposition "Urgence écologique et Solidarité à Caluire-et-Cuire" ainsi que "Caluire c'est possible" demandent la démission de Philippe Cochet, maire LR de la commune. Ce dernier a récemment été condamné en appel pour discrimination mercredi 8 mars. Il devra verser 50 000 € à son ancienne assistante parlementaire, en plus des 90 000 € déjà versés au titre de sa condamnation en première instance.

L'opposition considère que le maire a bafoué la "Charte de l'élu" votée par le conseil municipal de Caluire-et-Cuire en mai 2020. Cette charte stipule que les élus doivent exercer "avec impartialité, probité, dignité, et intégrité." Pour les élus Nupes, la confirmation en appel de la condamnation de leur maire "vient heurter l'ensemble des habitantes et habitants" et "porte une atteinte sérieuse à la relation de confiance" entre les citoyens et leur maire. C'est ainsi qu'ils demandent au maire de Caluire de se mettre en retrait de ses fonctions.