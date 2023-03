Théâtre : Un "rail-trip" amoureux à la Renaissance

Une vie d’amour résumée en une heure de trajet en train : voilà le pari poétique de Nos paysages mineurs, dernière création de Marc Lainé, le patron de la Comédie de Valence.

Dans cette pièce elliptique aux accents cinématographiques, dont il est auteur et metteur en scène, le spectateur suit un couple à travers les vitres d’un compartiment.

Petit à petit, on prend connaissance de leur situation, de leur amour, à la fois singulier et banal. Lui, prof de philo, enseigne dans une petite ville de province ; elle, vendeuse au Bazar de Paris, d’origine modeste, rend visite à ses parents. Leurs chemins se croisent au mitan des années 1970…

L’atmosphère des trains de l’époque, pour ceux qui l’ont connue, est admirablement restituée grâce à un procédé particulier. Poursuivant ses recherches à la croisée du théâtre et du cinéma, le metteur en scène a imaginé un dispositif vidéo qui, à l’aide de trois caméras mobiles, filme en direct et alternativement l’intérieur d’un compartiment et le parcours d’un train électrique fonçant sur une maquette très réaliste, traversant tunnels et paysages de plus en plus arides.

Pour Marc Lainé, c’est “une manière de redonner toute son importance à ces paysages périphériques, témoins immuables de nos existences”.

Nos paysages mineurs – Du 15 au 17 mars, au théâtre de la Renaissance, Oullins