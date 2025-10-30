L'OL décale la publication de ses comptes annuels prévus "fortement déficitaires"

Eagle Football Group, société qui chapeaute l'Olympique lyonnais, a annoncé décaler la publication de ses comptes annuels pour l'exercice 2024-2025 à d'ici fin novembre, confirmant attendre un résultat "très fortement déficitaire".

Cette annonce survient alors que l'OL a évité cet été une humiliante rétrogradation en Ligue 2 à cause de compte déjà dans le rouge. Fortement endetté, le club a pu rester dans l'élite grâce à des apports de liquidités, la promesse de "respecter toutes les règles" du gendarme financier du foot français, et aussi avec l'arrivée à sa tête de Michele Kang en remplacement de John Textor.

Initialement attendus fin octobre, les résultats seront publiés "dans les meilleurs délais et au plus tard, le 30 novembre", indique un communiqué publié mercredi d'Eagle Football Group, qui justifie ce retard par "l'attente de la finalisation de l'examen des flux entre la société et ses parties liées menée par un cabinet externe".

"Les résultats sportifs du début de saison" du club, actuellement 5e de L1 après son match nul obtenu mercredi soir sur la pelouse du Paris FC, "et le bilan du mercato estival témoignent des efforts poursuivis pour assurer la stabilité financière et opérationnelle du club à long terme", assure EFG, qui confirme anticiper "un résultat très fortement déficitaire au titre de l'exercice 2024/2025", comme il l'avait déjà annoncé cet été.

Une masse salariale en baisse

L'entreprise bénéficie des effets du plan de départs volontaires mis en oeuvre en 2024-2025 et de la baisse de la masse salariale "joueurs" après le mercato d'été 2025. Une baisse de la masse salariale de l'ordre de 40% devrait être enregistrée selon le groupe.

En juillet, l'OL a conservé sa place dans l'élite devant la commission fédérale d'appel de la DNCG, après que Eagle Football Holdings Bidco -- la holding qui chapeaute l'OL mais aussi les clubs brésilien de Botafogo et belge de Molenbeek -- a octroyé un prêt de 87 millions d'euros au profit d'EFG. Cette somme a été mobilisée auprès des actionnaires et des prêteurs d'EFG, dont Michele Kang, une milliardaire déjà présidente de l'équipe féminine (OL Lyonnes).

Celle-ci, qui a consenti à OL SASU une garantie bancaire de 30 millions d'euros pour couvrir d'éventuels besoins supplémentaires, a remplacé John Textor en juin à la tête de l'OL où la gestion de l'homme d'affaires était très critiquée. Textor, toujours actionnaire majoritaire d'Eagle Football Holdings Bidco, est aussi contesté à Botafogo, qu'il a mené au sommet du football sud-américain, mais où ses montages financiers multiclubs inquiètent.

Il est aussi fragilisé par un conflit devant la justice britannique avec le fonds américain Iconic, qui a investi à ses côtés pour racheter l'OL et lui réclame aujourd'hui près de 94 millions de dollars.