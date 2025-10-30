Actualité
la Saône en crue en février 2021.
Image d’archives de la Saône en crue en février 2021. @LD

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune crues ce jeudi 30 octobre 2025.

    Alors que la région en a terminé avec les orages et la pluie, trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent concernés par une vigilance jaune pour crues ce jeudi 30 octobre. Il s'agit du Rhône, de la Drôme et de l'Ardèche.

    La Saône à Lyon est notamment concernée par la crue et son niveau pourrait grimper ces prochaines 24h suite aux pluies de ces derniers jours sur le bassin amont et de ses principaux affluents.

    à lire également
    L'OL décale la publication de ses comptes annuels prévus "fortement déficitaires"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'OL décale la publication de ses comptes annuels prévus "fortement déficitaires" 08:20
    la Saône en crue en février 2021.
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues 07:51
    De 3-0 à 3-3 : renversé par le Paris FC, l'OL manque l'occasion de recoller en tête 07:36
    Lyon soleil
    Une journée entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:12
    Théo Roussely, cofondateur de Fredo, est l’invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    Fredo, la start-up lyonnaise qui veut démocratiser le vélo partagé sans borne 07:00
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Féminicide dans le Rhône : le conjoint incarcéré 29/10/25
    Juliette Dufêtre cheffe du restaurant Botani
    Le plat d'une cheffe lyonnaise servi en première classe du TGV Lyria cet hiver 29/10/25
    Un appel à témoins lancé après la disparition d'une femme de 89 ans à Vénissieux 29/10/25
    Le musée des sapeurs-pompiers de Lyon présentera ses véhicules à Epoqu'auto 29/10/25
    vue de Lyon la nuit
    Artifices, vente d'alcool... quelles mesures préventives pour la soirée d'Halloween à Lyon ? 29/10/25
    Concours de cuisine et pâtisserie durable : 3 rhodaniens et un drômois sur le podium 29/10/25
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre au couteau à Vénissieux : le suspect écroué 29/10/25
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : un nouveau sondage place Aulas largement en tête devant Doucet au 1er tour 29/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut