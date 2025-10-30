Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance crues

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune crues ce jeudi 30 octobre 2025.

Alors que la région en a terminé avec les orages et la pluie, trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent concernés par une vigilance jaune pour crues ce jeudi 30 octobre. Il s'agit du Rhône, de la Drôme et de l'Ardèche.

La Saône à Lyon est notamment concernée par la crue et son niveau pourrait grimper ces prochaines 24h suite aux pluies de ces derniers jours sur le bassin amont et de ses principaux affluents.