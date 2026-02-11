Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air très bonne ce mercredi

  • par La Rédaction

    • Grâce notamment à des conditions météo très dispersives, la qualité de l'air à Lyon et dans toute la métropole de Lyon sera très bonne ce mercredi 11 février.

    Il pleut mais on respire très bien à Lyon ce mercredi. Grâce à des conditions météo instables mais très dispersives, la qualité de l'air sera bonne à Lyon et dans toute la métropole. Le vent de sud associé à la pluie et aux averses maintiendra une qualité de l'air très bonne.

    Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront ainsi particulièrement faibles ce mercredi dans le ciel lyonnais.

    Théâtre, visites, expositions : Que faire à Lyon en famille pendant les vacances scolaires ?

