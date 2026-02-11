Pollution à Lyon : une qualité de l'air très bonne ce mercredi

Grâce notamment à des conditions météo très dispersives, la qualité de l'air à Lyon et dans toute la métropole de Lyon sera très bonne ce mercredi 11 février.

Il pleut mais on respire très bien à Lyon ce mercredi. Grâce à des conditions météo instables mais très dispersives, la qualité de l'air sera bonne à Lyon et dans toute la métropole. Le vent de sud associé à la pluie et aux averses maintiendra une qualité de l'air très bonne.

Les concentrations en particules fines et dioxyde de soufre seront ainsi particulièrement faibles ce mercredi dans le ciel lyonnais.