Jean-Christophe Vincent, président du club de football Lyon-La Duchère, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Le président du club de football Lyon-La Duchère se réjouit que son plan pour ce quartier du 9e arrondissement ait été repris en grande partie par le candidat Jean-Michel Aulas. "La Duchère a besoin d’un nouveau souffle, a besoin d’une infrastructure qui attire du monde, parce que personne ne vient à La Duchère par plaisir. Donc on a fait un projet, et ce projet, on fait le travail auprès des élus pour qu’il soit, à un moment, défendu et qu’il intègre les programmes électoraux", précise-t-il.

"La Duchère ne fait pas partie du récit lyonnais. On parle toujours des deux collines, on ne parle pas de la troisième colline. On a un métro qui s’arrête à Gare de Vaise. Vous allez plus facilement à Vénissieux et à Vaulx-en-Velin qu’à La Duchère, ce n’est pas normal.Donc oui, il faut un mode lourd, que ce soit un tramway, que ce soit le prolongement de la ligne E, que ce soit, c’est moins à la mode, un transport par câble qui puisse aller à La Duchère. Et puis il faut un pôle économique, un pôle de loisirs qui attire des gens qui ne viennent pas à La Duchère", poursuit-il.

La retranscription intégrale de Jean-Christophe Vincent

Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction Lyon Capitale, et aujourd’hui nous accueillons Jean-Christophe Vincent. Vous êtes président du club de football Lyon-La Duchère. Nous vous avons invité pour revenir avec vous sur un déplacement de campagne de Jean-Michel Aulas, du candidat Cœur Lyonnais. Il s’est rendu à La Duchère où vous l’avez accueilli. Il a présenté son plan pour La Duchère, qui ressemble quand même plutôt étrangement au plan que vous portez vous depuis des années pour ce quartier de La Duchère, avec une desserte en transport en commun, un stade. Est-ce que cela équivaut à un soutien de votre part à Jean-Michel Aulas ?

En fait, depuis que Michele Kang est présidente de l’OL Lyon aujourd’hui, c’est-à-dire depuis 2024, on lève la main en disant : vous cherchez un stade, Madame Kang, il faut venir le faire à La Duchère, parce qu’on considère que La Duchère a besoin d’un nouveau souffle, a besoin d’une infrastructure qui attire du monde, parce que personne ne vient à La Duchère par plaisir. Donc on a fait un projet, et ce projet, on fait le travail auprès des élus pour qu’il soit, à un moment, défendu et qu’il intègre les programmes électoraux.

Vous ne l’avez pas proposé qu’à Jean-Michel Aulas ?

Non. On l’a envoyé dès le départ à tous les élus, et à Jean-Michel Aulas à l’époque en tant que patron du foot féminin, et il s’y est intéressé tout de suite. Donc ça ne m’a pas surpris qu’il le reprenne pour sa campagne électorale et qu’il aille au-delà en intégrant ça dans une expérimentation du plan Borloo de 2018, qui est, vous le savez, le plan pour les banlieues que tout le monde avait trouvé formidable en 2018 mais que personne n’a appliqué jusqu’à présent.

La critique à l’époque du plan Borloo par Emmanuel Macron — entre les lignes, je vais un peu caricaturer, même si je crois qu’il avait été à peu près aussi violent que ce que je m’apprête à dire — en gros, il a dit que ce n’est pas des mâles blancs de la classe supérieure qui vont régler le problème des banlieues. Est-ce que cette critique ne peut pas encore s’appliquer à ce qu’on a vu mercredi dernier sur le terrain, avec Jean-Michel Aulas et Jean-Louis Borloo venant parler de la banlieue, qui n’est pas forcément leur univers ?

Alors je trouve que c’est assez dénué de sens comme remarque de la part du président de la République, auquel j’avais écrit en lui expliquant qu’il fallait remettre, après le grand projet de ville mené par Gérard Collomb pendant 20 ans, qu’il fallait revenir à la charge et faire une deuxième phase, parce que si la réhabilitation urbaine était formidable, il manquait le reste. Ce qu’avait dit d’ailleurs Gérard Collomb en fin de mandat en 2020.

Aujourd’hui, le plan Borloo dit quoi ? Il dit qu’on dit qu’on a mis beaucoup d’argent dans les banlieues. Ce n’est pas vrai. Là où on devrait en mettre plus, parce qu’il y a le plus de besoins, on se fait croire qu’on a mis plus d’argent, on ne l’a pas fait. Donc il faut agir sur différents niveaux. Que ce soient des mâles blancs, que ce soient des Maghrébins de La Duchère ou autre, ce n’est pas le sujet. Il n’y a pas de souci là-dessus. Mais après, c’est une question aujourd’hui : est-ce qu’on accepte de mettre des moyens là où on en a besoin, ou est-ce qu’on laisse dépérir un quartier ?

Les moyens qu’il faudrait mettre à La Duchère pour agrafer ce quartier, finalement, au reste de la ville de Lyon ?

Déjà, vous savez, vous faites le constat que La Duchère ne fait pas partie du récit lyonnais. On parle toujours des deux collines, on ne parle pas de la troisième colline. On a un métro qui s’arrête à Gare de Vaise. On n’arrête pas de dire depuis des années qu’un mode lourd de transport qui s’arrête quelque part, c’est la ville qui s’arrête à cet endroit-là. Vous allez plus facilement à Vénissieux et à Vaulx-en-Velin qu’à La Duchère, ce n’est pas normal.

Donc oui, il faut un mode lourd, que ce soit un tramway, que ce soit le prolongement de la ligne E, que ce soit, c’est moins à la mode, un transport par câble qui puisse aller à La Duchère. Et puis il faut un pôle économique, un pôle de loisirs qui attire des gens qui ne viennent pas à La Duchère.

Je vois plein de bêtises depuis la visite de Jean-Michel Aulas sur les réseaux à propos de La Duchère et de ce stade. Le but, ce n’est pas de faire un stade. Le but, c’est de faire quelque chose d’attractif, si possible avec l’OL Lyonnes, si cela intéresse toujours Madame Kang, de venir s’y installer, pour que des gens qui ne viennent jamais viennent, et qu’on puisse créer une activité, et qu’à partir de cette activité, on puisse créer aussi un autre soutien. C’est là que le plan Borloo peut se décliner en matière éducative, en matière de sécurité, sur des tas de sujets différents. Il y a 18 points dans le plan Borloo.

Jean-Michel Aulas, sur la thématique transport, a parlé d’un tramway. C’est une solution qui peut vous satisfaire. On la soutient. La Métropole l’avait envisagée avant finalement d’opter plus visiblement pour un tramway qui desservirait le Plateau Nord, Rillieux et Caluire. Vous pensez que cela devrait être une priorité avant un hypothétique métro E ?

J’en suis complètement convaincu. D’abord, c’est ce que je dis depuis trois ans. La maire du 9e arrondissement a été convaincue. Elle l’a défendue, elle aussi. Le tramway de Vaise à la Duchère, avec une possibilité demain de faire Vaise – Part-Dieu ou La Duchère – Écully, les grandes écoles, de faire cela par phase, bien sûr que c’est complètement nécessaire. Vous allez non seulement sur l’aspect pratique, mais vous allez aussi sur l’aspect du symbole. Aujourd’hui, quand vous êtes à La Duchère, vous avez un sentiment de déclassement social qui est extrêmement fort. Encore une fois, les gens ne vont jamais à La Duchère pour quelque chose de positif. Cela n’existe pas. La Duchère, c’est un territoire qui est à part à Lyon. Les gens ont un nom : cela s’appelle les Duchérois, les Duchéroises. Vous retrouvez cela nulle part à Lyon, sauf dans les quartiers qui sont des anciennes villes, comme la Croix-Rousse. Et là, vous avez une communauté qui s’est créée après la guerre d’Algérie. Une communauté extrêmement forte, mais assez renfermée sur elle-même. Et le reste de la ville ne fait rien pour la rattacher aujourd’hui à son ensemble. Donc, bien évidemment, un mode lourd, c’est capital. Et une infrastructure qui fait que les gens s’arrêtent pour travailler, s’arrêtent parce que vous avez le plus beau mur d’escalade ou du paddle ou ce que vous voulez, s’arrêtent à La Duchère plutôt que de traverser et d’aller dans l’est lyonnais quand on vient de l’ouest. Bien évidemment que cela entraîne tout le reste, cela entraînera tout le reste derrière.