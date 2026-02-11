Grève illimitée aux urgences de Lyon Sud : les soignants tirent la sonnette d’alarme

À partir de ce mercredi 11 février, le personnel des urgences de l’hôpital Lyon Sud entame une grève illimitée pour dénoncer le manque de moyens et la dégradation des conditions de travail.

Les urgences de l’hôpital Lyon Sud entrent en grève illimitée ce mercredi 11 février, à l’appel des syndicats CGT et FO. À l’issue de négociations jugées insatisfaisantes avec la direction, les agents ont décidé de maintenir la mobilisation pour réclamer des moyens humains et matériels supplémentaires.

Ils dénoncent des effectifs insuffisants, des temps d’attente en hausse et des conditions de travail dégradées, mettant selon eux en péril la qualité et la sécurité des soins. Parmi leurs revendications figurent le renforcement durable des équipes, le remplacement systématique des absences, la réouverture de lits d’aval et une présence médicale senior renforcée.

Les soignants appellent usagers et collègues à les soutenir lors d’un rassemblement prévu ce mercredi matin devant l’établissement, afin d’alerter pouvoirs publics et direction sur l’urgence de la situation.