Actualité
Une trentaine de militants se sont introduits dans le site BASF de Genay dans le Rhône.

Plainte contre BASF à Genay : le groupe allemand se défend et affirme être en conformité

  • par La Rédaction

    • Accusé par des ONG d’entreposer des pesticides interdits près de Lyon, BASF assure être en conformité avec la loi française. Le groupe allemand conteste les accusations et a engagé un recours en justice.

    Le géant allemand de la chimie BASF a affirmé mardi être en parfaite conformité avec la loi française au lendemain de l'annonce d'un dépôt de plainte d'associations écologistes pour la présence de pesticides interdits sur un de ses sites près de Lyon.

    A lire aussi : Pesticide interdit retrouvé chez BASF près de Lyon : des associations écologistes portent plainte

    En juin, lors d'une visite non autorisée chez BASF Agri-Production à Genay, des militants écologistes avaient affirmé avoir découvert du pesticide Fastac et sa substance active, l'alpha-cyperméthrine, deux produits interdits de production, stockage et circulation.

    La Direction de l'environnement, aménagement et logement (Dreal), après enquête, avait confirmé en août dans un rapport la présence d'"environ 10 tonnes" de "FASTAC TECH" (substance active contenant plus de 90% d'alpha-cyperméthrine) et de "divers produits phytopharmaceutiques contenant de l'alpha-cyperméthrine à des fins d'export hors UE dans des quantités importantes (plusieurs dizaines de tonnes)".

    Elle avait également constaté "la présence d'un produit phytopharmaceutique contenant du chlorfénapyr, également interdit". Lundi, les associations écologistes Générations Futures et Alerte Planète, soutenues par Extinction Rebellion, ont affirmé avoir déposé une plainte contre BASF au tribunal judiciaire de Lyon, pour "faire cesser ce commerce toxique".

    "Les productions sur le site (de Genay) sont conformes à la législation française" qui, en la matière, "s'applique uniquement aux produits phytopharmaceutiques fabriqués à partir de substances non approuvées au niveau européen pour des raisons liées à la santé humaine, animale ou à l'environnement, ce qui n'est pas le cas en l’occurrence des produits phytopharmaceutiques à base d'alpha-cypermétrine, ni de ceux à base de chlorfénapyr", écrit BASF dans un communiqué mardi.

    Dénonçant une "remise en cause infondée" de sa "réputation", le groupe allemand annonce avoir "engagé un recours devant le tribunal administratif pour faire reconnaître ses droits"

    à lire également
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Plainte contre BASF à Genay : le groupe allemand se défend et affirme être en conformité 07:55
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondation 07:41
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi entre pluies et éclaircies à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus 07:15
    Jean-Christophe Vincent
    "La Duchère a besoin d’un nouveau souffle", plaide Jean-Christophe Vincent 07:00
    Article payant Municipales à Lyon : le tableau de chasse de Jean-Michel Aulas 10/02/26
    d'heure en heure
    Article payant Ce que Jean-Michel Aulas propose et ce qu'il veut supprimer 10/02/26
    Article payant À quoi ressemblerait le Lyon de Jean-Michel Aulas ? 10/02/26
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 10/02/26
    Les quartiers prioritaires de la ville, épicentre des inégalités selon l'Insee 10/02/26
    Débat Lyon Capitale sur l'urbanisme
    Municipales 2026 à Lyon : quel projet pour la rive droite ou la place Bellecour, le grand débat urbanisme 10/02/26
    Municipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi 10/02/26
    "C'est la dégringolade": journée de grève chez Ubisoft à Villeurbanne 10/02/26
    police lyon faits divers
    Vénissieux : des coups de feu sur un point de deal aux Minguettes 10/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut