Un mercredi entre pluies et éclaircies à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus

C'est une journée mitigée, alternant entre averses et soleil, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 11 février 2026.

Pour poursuivre cette semaine, le temps s'annonce une nouvelle fois plutôt instable à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Des averses matinales seront présentes dans le ciel de l'agglomération avant une accalmie dans l'après-midi. Un nouveau front pluvieux arrivera ensuite le soir et la nuit prochaine.

Côté températures, c'est une journée très douce qui attend Lyon, avec un fort vend de sud qui se renforcera tout au long de la journée. Il fait déjà 10 degrés ce matin et le mercure grimpera jusqu'à 15 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison.