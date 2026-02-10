À quoi ressemblerait le Lyon de Jean-Michel Aulas ?

À un mois des élections municipales, Lyon Capitale a recensé les propositions du candidat Aulas : ce qu’il garderait ou pas du bilan des écologistes en cas de victoire et ce qu’il proposerait de nouveau pour la ville de Lyon.

Les écologistes sont finalement assez contents de voir Jean-Michel Aulas lever le voile sur son programme et se lancer dans une partie de ping-pong avec eux par promesses interposées. Ils estiment que leurs chances de “remontada” en sont renforcées. “Il ressort un projet des années 90 avec son tunnel, à croire que la défaite de Gérard Collomb, qui avait fait campagne sur l’Anneau des sciences, ne lui a pas servi de leçon. Avec la droite, il a râlé contre les travaux mais propose un métro qui s’étalera sur vingt ans. Plus il va dans le cœur des dossiers, plus il va perdre des voix mécaniquement. Si j’étais lui, je n’aurais présenté mon programme qu’au dernier moment”, note un proche de Bruno Bernard. “La campagne telle qu’elle se déroule permet de poser des choix aux électeurs : est-ce que voulez d’un métro à 8 milliards d’euros ou pas ? Désirez-vous l’encadrement des loyers ou pas ?”, savoure Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne.