De sa candidature potentielle à l’annonce de son programme qui devrait intervenir mi-février, Jean-Michel Aulas a déjà suggéré le nouveau visage qu’il compte donner à Lyon et à la métropole au travers de quelques grands projets.

Ce que Jean-Michel Aulas propose

Un tunnel pour faire sauter le bouchon de Fourvière

C’est la grande mesure du binôme Sarselli-Aulas pour fluidifier le trafic automobile dans l’agglomération et réaménager la rive droite du Rhône à la Confluence. Juste avant d’officialiser sa candidature, Jean-Michel Aulas avait promis qu’il allait, une bonne fois pour toutes, “faire sauter le bouchon de Fourvière”, reprenant une expression de Michel Noir en 1989 qu’il qualifiait aussi de “connerie du siècle”. Le candidat Aulas a dégainé, début janvier, avec Véronique Sarselli, la candidate qu’il soutient pour la présidence de la Métropole de Lyon, sa solution : construire un nouveau tunnel sous l’actuel de 8 kilomètres entre la porte du Valvert et Saint-Fons avec une sortie Presqu’île à l’étude probablement à hauteur de Perrache en rive droite. Une proposition qui résonne avec le classement de Lyon à la première place des villes les plus embouteillées de France avec un taux moyen de congestion de 47 % en 2025 d’après le dernier Traffic Index de TomTom.

L’idée ressemble à une version expurgée de l’Anneau des sciences porté par Gérard Collomb lors de la campagne de 2020 et qui avait été rejeté par les électeurs de l’agglomération ayant placé au pouvoir les listes écologistes qui s’y opposaient. “Nous sommes sur une infrastructure complètement nouvelle, beaucoup plus courte que l’Anneau des sciences, qui assure une jonction directe entre le nord et le sud de l’agglomération. La différence est notable, tant en termes d’emprise et de volumétrie de chantier qu’en termes d’engagement financier, puisque nous serons probablement sur un coût équivalant à la moitié de celui de l’Anneau des sciences”, salue ainsi Michel Le Faou, nouveau soutien venu des listes Kimelfeld de 2020 qui s’était positionné contre le TOP en 2020 et ancien vice-président de la Métropole chargé de l’urbanisme.