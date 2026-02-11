Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondation

Le Cantal et le Puy-de-Dôme ont été placé en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi 11 février 2026.

Ce milieu de semaine s'annonce une nouvelle fois très agité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Quasiment l'intégralité de la région est concernée par une vigilance Météo. Si l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune pluie-inondation, le Cantal et le Puy-de-Dôme sont eux en vigilance orange. Des fortes pluies sont attendues toute la journée avec une fonte nivale qui sera également importante.

Hormis la Drôme et l'Ardèche, l'ensemble de la région est également en vigilance vent violent tandis que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi en vigilance avalanches.

Enfin, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance crues ce mercredi 11 février.