Actualité
@WilliamPham

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondation

  • par La Rédaction

    • Le Cantal et le Puy-de-Dôme ont été placé en vigilance orange pluie-inondation ce mercredi 11 février 2026.

    Ce milieu de semaine s'annonce une nouvelle fois très agité en région Auvergne-Rhône-Alpes. Quasiment l'intégralité de la région est concernée par une vigilance Météo. Si l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont en vigilance jaune pluie-inondation, le Cantal et le Puy-de-Dôme sont eux en vigilance orange. Des fortes pluies sont attendues toute la journée avec une fonte nivale qui sera également importante.

    Hormis la Drôme et l'Ardèche, l'ensemble de la région est également en vigilance vent violent tandis que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes sont aussi en vigilance avalanches.

    Enfin, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance crues ce mercredi 11 février.

    à lire également
    Plainte contre BASF à Genay : le groupe allemand se défend et affirme être en conformité

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Plainte contre BASF à Genay : le groupe allemand se défend et affirme être en conformité 07:55
    Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange pluie-inondation 07:41
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un mercredi entre pluies et éclaircies à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus 07:15
    Jean-Christophe Vincent
    "La Duchère a besoin d’un nouveau souffle", plaide Jean-Christophe Vincent 07:00
    Article payant Municipales à Lyon : le tableau de chasse de Jean-Michel Aulas 10/02/26
    d'heure en heure
    Article payant Ce que Jean-Michel Aulas propose et ce qu'il veut supprimer 10/02/26
    Article payant À quoi ressemblerait le Lyon de Jean-Michel Aulas ? 10/02/26
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 10/02/26
    Les quartiers prioritaires de la ville, épicentre des inégalités selon l'Insee 10/02/26
    Débat Lyon Capitale sur l'urbanisme
    Municipales 2026 à Lyon : quel projet pour la rive droite ou la place Bellecour, le grand débat urbanisme 10/02/26
    Municipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi 10/02/26
    "C'est la dégringolade": journée de grève chez Ubisoft à Villeurbanne 10/02/26
    police lyon faits divers
    Vénissieux : des coups de feu sur un point de deal aux Minguettes 10/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut