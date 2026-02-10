Les quartiers prioritaires de la ville, épicentre des inégalités selon l'Insee

Dans un rapport publié ce mardi, l'Insee dévoile les nombreuses difficultés auxquelles font face les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Selon l'Insee, ils désignent "des territoires infra-urbains qui concentrent les ménages aux plus bas revenus". Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) concentrent 463 000 habitants au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes soit 5,7 % de sa population en 2020.

Dans un rapport publié ce mardi 10 février, l'institut national des statistiques dévoile que ces habitants font face à une situation plus difficile sur le marché du travail. A titre de comparaison 47 % des résidents des QPV ont un emploi, contre 66 % pour les habitants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) englobants.

Un niveau de qualification moins élevé dans les quartiers prioritaires

De surcroit, le chômage est plus présent avec 26 % dans les QPV contre 12 % au sein des EPCI englobants. Néanmoins, ces conditions varient selon les agglomérations. En 2021, le taux d'emploi des 15-64 ans s'élevait entre 47 % et 52 % à Lyon, entre 43 et 47 % à Saint-Etienne ou encore moins de 43 % à Moulins, Montluçon et Valence.

Cette différence en termes d'insertion sur le marché du travail s'explique d'abord par des niveaux de diplômes moins élevés que dans les EPCI alentours, ce qui justifie des emplois moins qualifiés et donc plus précaires. En 2021, dans les QPV, 44 % des habitants de 15 ans ou plus non scolarisés n'ont pas de diplômes. Un chiffre qui descend à 24 % dans les EPCI englobants. Cela s'explique par une cruelle différence : la scolarité. Au sein des EPCI, 68 % des moins de 25 ans sont scolarisés contre 59 % dans les quartiers prioritaires. Preuve que les inégalités sont toujours existantes même depuis la création de l'appellation quartiers prioritaires de la ville en 2014.