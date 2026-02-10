Actualité
Image d’illustration Insee. (Photo Riccardo Milani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Les quartiers prioritaires de la ville, épicentre des inégalités selon l'Insee

  • par Romain Balme

    • Dans un rapport publié ce mardi, l'Insee dévoile les nombreuses difficultés auxquelles font face les habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

    Selon l'Insee, ils désignent "des territoires infra-urbains qui concentrent les ménages aux plus bas revenus". Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) concentrent 463 000 habitants au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes soit 5,7 % de sa population en 2020.

    Dans un rapport publié ce mardi 10 février, l'institut national des statistiques dévoile que ces habitants font face à une situation plus difficile sur le marché du travail. A titre de comparaison 47 % des résidents des QPV ont un emploi, contre 66 % pour les habitants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) englobants.

    Un niveau de qualification moins élevé dans les quartiers prioritaires

    De surcroit, le chômage est plus présent avec 26 % dans les QPV contre 12 % au sein des EPCI englobants. Néanmoins, ces conditions varient selon les agglomérations. En 2021, le taux d'emploi des 15-64 ans s'élevait entre 47 % et 52 % à Lyon, entre 43 et 47 % à Saint-Etienne ou encore moins de 43 % à Moulins, Montluçon et Valence.

    Cette différence en termes d'insertion sur le marché du travail s'explique d'abord par des niveaux de diplômes moins élevés que dans les EPCI alentours, ce qui justifie des emplois moins qualifiés et donc plus précaires. En 2021, dans les QPV, 44 % des habitants de 15 ans ou plus non scolarisés n'ont pas de diplômes. Un chiffre qui descend à 24 % dans les EPCI englobants. Cela s'explique par une cruelle différence : la scolarité. Au sein des EPCI, 68 % des moins de 25 ans sont scolarisés contre 59 % dans les quartiers prioritaires. Preuve que les inégalités sont toujours existantes même depuis la création de l'appellation quartiers prioritaires de la ville en 2014.

    à lire également
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 18:02
    Les quartiers prioritaires de la ville, épicentre des inégalités selon l'Insee 17:41
    Débat Lyon Capitale sur l'urbanisme
    Municipales 2026 à Lyon : quel projet pour la rive droite ou la place Bellecour, le grand débat urbanisme 17:00
    Municipales 2026 : Jean-Luc Mélenchon sera à Lyon pour un meeting d'Anaïs Belouassa Cherifi 16:21
    "C'est la dégringolade": journée de grève chez Ubisoft à Villeurbanne 15:35
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Vénissieux : des coups de feu sur un point de deal aux Minguettes 14:39
    16 kilomètres supplémentaires : le réseau de chaleur du Plateau Nord s'élargit vers la Croix Rousse 13:44
    Bron : une grande plantation citoyenne à l’HFME 12:54
    Un septuagénaire percuté par un voiture sur un passage piéton à Tarare 12:17
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 11:21
    bouchon lyon Jura
    Les bouchons lyonnais interpellent les candidats aux élections 10:34
    Agression de Théo à Lyon : une marche blanche organisée ce mardi 10:05
    caviar de la Croix-Rousse, recette
    4 nouveaux Bib Gourmand à Lyon 09:23
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut