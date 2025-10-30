De 3-0 à 3-3 : renversé par le Paris FC, l'OL manque l'occasion de recoller en tête

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans un match au scénario fou, et alors qu'il menait 3-0 à Jean Bouin, l'Olympique Lyonnais a concédé un match nul 3-3 face au Paris FC, manquant ainsi l'occasion de revenir à hauteur du Paris Saint-Germain en tête de la Ligue 1.

C'est une nouvelle occasion manquée. Quelques semaines après avoir coulé dans les grandes largeurs à domicile face à Toulouse, l'Olympique Lyonnais a concédé un match nul très frustrant sur la pelouse du Paris FC mercredi soir (3-3).

Un match nul alors que les coéquipiers de Corentin Tolisso menaient 3-0 jusqu'à l'heure de jeu. Si une victoire aurait permis aux Rhodaniens de revenir à égalité de point avec le PSG en tête de la Ligue 1, ce point du match nul laisse l'OL 5e, à hauteur de Marseille, 3e.

Des Lyonnais réalistes

Ce match du milieu de semaine avait pourtant parfaitement débuté pour les hommes de Paulo Fonseca. Tolisso, profitant d'un alignement plus que suspect de la défense du PFC avait ouvert le score dès la 5e minute de jeu dans une première mi-temps maitrisée sans pour autant que les Lyonnais ne se montrent très dangereux dans la surface adversaire.

Au retour des vestiaires, Pavel Sulc s'était même offert un doublé en sept minutes (51e, 58e), dont un bijou de lob pour mettre, on le pensait, définitivement à l'abris une équipe lyonnais solide et réaliste. Mais seulement trois petites minutes après le but du 3-0 du numéro 10 de l'OL, Abner Vinicius a été exclu définitivement du terrain après un tacle pas maitrisé très sévèrement sanctionné.

Un premier coup du sort pour l'OL, avant la réduction du score magnifique d'Adama Camara (65e). Si les Parisiens ont également été réduit à 10 après l'expulsion de Thibault De Smet à la 67e, ils sont parvenus dans le dernier quart d'heure et grâce à une réussite maximale, à revenir à hauteur des Lyonnais grâce à Ilan Kebbal (77e) et Vincent Marchetti (84e).

Dans un stade Jean Bouin en ébullition et sous les yeux de Jürgen Klopp, le patron football de Red Bull, et de l'actionnaire majoritaire Antoine Arnault, le PFC a frappé son premier coup d'éclat depuis sa remontée dans l'élite. Un premier coup qui fait mal au moral des troupes lyonnaises qui enchaineront dès dimanche un deuxième déplacement de suite sur la pelouse de Brest.