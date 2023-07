Étudiants et jeunes diplômés désireux de monter un projet d'entrepreneuriat sont invités à candidater auprès de l'incubateur de La Doua jusqu'à mi-septembre.

Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il est possible de se faire accompagner par des incubateurs. Celui du Celse (Centre d'entrepreneuriat Lyon Saint-Étienne) de La Doua est actuellement ouvert aux candidatures.

Situé à la Maison du projet du Campus LyonTech-la Doua, il recrute actuellement ses promotions d'entrepreneurs et jeunes diplômés pour l'année 2023/2024. Il propose deux programmes : le START accompagne les futurs entrepreneurs ayant un projet de création, tandis que le programme UP nécessite d'avoir créé son entreprise et d'"avoir validé sa proposition de valeur". Durant l'accompagnement, il est possible de bénéficier de formations techniques, d'espaces de coworking, de coaching individualisé et de mise en réseau. Les candidatures peuvent être déposées sur le site de l'incubateur jusqu'au 14 septembre.

Côté start-up, justement, Lyon est en bonne position. Selon une étude d'Hello Safe, un comparateur de produits financiers, Lyon se classe en 2023 comme la 4e ville en France la plus propice au développement des start-ups. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle devance Grenoble (8e), Annecy (18e) et Chambéry (29e).