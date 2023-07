Lyon : deux nouvelles enseignes à la Part-Dieu

Le centre commercial Westfield La Part-Dieu accueille deux nouveaux magasins depuis le 20 juillet : La Cure Gourmande et La Casa de las Carcasas.

L'offre du centre commercial Westfield La Part-Dieu s'étoffe avec deux enseignes spécialisées "multimedia" et "food". La Cure Gourmande propose des biscuits artisanaux, chocolats et confiseries. Lancée en 1989, la marque s'installe au deuxième niveau du centre commercial lyonnais et invite à déguster cookies, palets, biscuits fourrés et autres gourmandises.

La Casa de las Carcasas inaugure quant à elle sa 23e boutique à La Part-Dieu. L'enseigne espagnole propose des accessoires pour équipements numériques mobiles tels que des coques de téléphones portables, des étuis pour tablettes, des chargeurs, écouteurs, enceintes, etc. Adaptée aux plus jeunes consommateurs, elle a récemment mis en vente des produits issus de collaborations avec des marques comme Disney, Harry Potter et Pokémon.

En mai dernier, le centre commercial inaugurait deux nouvelles ouvertures sur le quartier. En 2022, après deux années de crise sanitaire, l'établissement a retrouvé son niveau de fréquentation d'avant la pandémie, atteignant plus de 28,1 millions de visiteurs.