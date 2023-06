Lyon, 4e ville en France pour les start-ups en 2023

Selon une étude d'Hello Safe, un comparateur de produits financiers, Lyon se classe en 2023 comme la 4e ville en France la plus propice au développement des start-ups.

Si vous voulez lancer votre start-up et que vous ne savez pas encore dans quelle ville vous installer, ce classement va peut-être vous aider à faire votre choix. Selon une étude d'Hello Safe, un comparateur de produits financiers en ligne, Lyon se classe comme la 4e ville de France la plus propice au développement des start-ups en 2023.

En utilisant la base de donnée de StartupBlink, qui répertorie les startups du monde entier, Hello Safe a ainsi classé les différentes villes de France selon plusieurs critères : nombre de start-ups, d'espaces de travail partagés, d'incubateur, vitesse de l'internet, disponibilité de services technologiques...

4 villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Et cette année, la cité des Gones se trouve donc au pied du podium derrière Paris, Marseille et Toulouse dans ce classement. Lyon, qui perd une place par rapport à l'année dernière, devance Grenoble (8e), Annecy (18e) et Chambéry (29e) dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui place donc 4 villes parmi les 1000 meilleures au monde.

Au niveau national, la France occupe ainsi la 8e place dans le top 10 mondial des meilleurs pays pour les startups et gagne une place par rapport à l'année dernière. Au total, 29 villes tricolores sont représentées dans le classement.