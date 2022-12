À Lyon, le CIC parraine les start-ups

Le CIC Lyonnaise de banque a lancé sa 7ème édition du concours Start Innovation Business Awards, anciennement nommé "Innover dans un monde qui bouge".

Dédié aux start-up et entreprises innovantes du grand quart sud-est de la France, ce programme a eu lieu du 23 au 24 novembre 2022, à Lyon. Tous les entrepreneurs qui s’intéressent aux "solutions de demain" ont pu participer à l’évènement. Le CIC a reçu et examiné 160 candidatures de porteurs de projets.

Les innovations retenues

Le premier jour a vu intégrer une vingtaine d’entreprises à son "programme d’accélération." Du high-tech, de la mobilité, de l’environnement ou encore du service à la personne, les propositions retenues sont aussi différentes qu’originales.

Finalement, les lauréats sont :

Eranova qui valorise et transforme les algues vertes pour produire des biomatériaux à bas impact carbone et qui a reçu le prix Scale

Cixi qui conçoit le Vigoz, un véhicule actif dans lesquels il faut pédaler pour se déplacer et qui atteint 120 km/h sur l’autoroute qui a reçu le prix Jeune Pousse

Tolv qui convertit les véhicules thermiques existants en véhicules 100% électriques qui a reçu le prix Impact

Rencontre avec des acteurs économiques

Les dirigeants des 20 entreprises ont participé à des ateliers thématiques animés par des experts afin d’obtenir des solutions concrètes, des contacts et des idées pour faire avancer leur business. Une soirée a aussi été organisée afin qu’entreprises, grands groupes, "business angels", fonds d’investissements, mentors et investisseurs privés puissent se rencontrer et échanger.