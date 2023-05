Lyon : l'événement Zéro to One, une journée dédiée à l'entrepreneuriat

L’événement Zéro to One démarre ce jeudi 11 mai Twitter H7

L'événement Zéro to One, ou comment entreprendre, revient pour une seconde édition ce jeudi 11 mai à Lyon.

Une journée entièrement dédiée à la tech, l'impact et la créativité. Zéro to One, l'événement dédié aux start-up fait son retour à Lyon ce jeudi 11 mai, pour une seconde édition. Rendez-vous à H7 à Confluence pour échanger avec les grandes figures des jeunes entreprises lyonnaises, françaises et européennes. De 9 heures à 18 heures, les entrepreneurs échangeront sur leur expérience, des prémices de leur start-up, en passant par leur premier business et à la première levée de fonds.

25 conférences

Initié par H7, cet événement réunit des figures inspirantes en passant de "0 à 1". Parmi les entreprises conviées, les étudiants et les entrepreneurs retrouveront France Digitale, Mouvement Impact France, Planity, Crédit Mutuel Innovation, ou encore Wedressfair. La journée sera ponctuée en 25 conférences. Les conférences sont axées autour de sept thèmes : "développez votre start-up, fiancez votre croissance, trouvez des clients, fédérez des talents, enchantez les utilisateurs, perfectionnez votre produit, racontez votre histoire".