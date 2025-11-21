Haute-Savoie : les Flottins reviennent illuminer l'hiver à Évian

L’année dernière, le Fabuleux Village ou la légende des Flottins avait attiré 312 000 personnes. @Lychar

Le Fabuleux village ou la légende des Flottins se déroulera du 12 décembre au 3 janvier, avec beaucoup de nouveautés.

Comme chaque hiver, Évian change de visage et laisse place aux Flottins, ces créatures nées du bois, de l'eau et du vent. Théâtre, sculptures, contes, musique... du 12 décembre au 3 janvier, la 19è édition du Fabuleux village ou la légende des Flottins animera la cité sur le thème du fantastique. Reste à savoir si ces êtres mi-anges mi-démons (Flottins, elfes ou diablotins) séduiront davantage que les 312 000 visiteurs de l'an dernier.

23 jours de festivités entièrement gratuits attendent le public : 300 sculptures exposées, façonnées grâce à plus de 350 tonnes de bois flotté collecté, 25 artistes (conteurs, comédiens, musiciens, circassiens professionnels), 5 ateliers et 190 contributeurs, dont 100 professionnels et 90 bénévoles.

Un programme enrichi de nombreuses nouveautés :

Le ciel d'Évian s'embrasera dès l'ouverture, vendredi 12 décembre à 18h30, avec une grande parade étincelante de la compagnie Pyronix, qui reviendra le dimanche 14 décembre à 17h30 pour un spectacle fixe mêlant jeux de flammes et pyrotechnie.

La compagnie Imaziren prendra la relève le 21 décembre avec des cracheurs de feu, musiciens live et un derviche tourneur.

Les 27 et 28 décembre, le Fabuleux village accueillera l'installation "Jardin de feu, jardin de fer", où le feu et le métal remplacent le végétal, tandis que la compagnie des Mangeurs de cercle fera surgir des mystérieuses chimères incandescentes.

Une tyrolienne traversera la place Charles-de-Gaulle, permettant des apparitions célestes venues d'ailleurs.

Le petit train des Flottins redeviendra l'un des incontournables, circulant dans la ville au gré des lumières et des histoires.

Une exposition de photographies, installée tout au long des quais, retracera l'évolution de l'événement depuis ses débuts.

Sans oublier les contes, la musique, la danse, les parades les manèges et les ateliers qui rythmeront ces trois semaines festives. Le Père Noël fera, comme toujours, son apparition "suspendue" le vendredi 19 décembre à 18h.

L'arrivée des Flottins. @Sebastien Doutard

Une 19e édition toujours plus environnementale, et particulière

Depuis 2007, Évian se transforme durant les fêtes en un véritable terrain de jeu à ciel ouvert. Mais le Fabuleux Village n'a jamais mis de côté la dimension environnementale. Le bois flotté utilisé pour les sculptures est collecté au niveau du barrage de Génissiat (Ain) et du delta du Rhône dans le Valais (Suisse Romande). Les œuvres des éditions précédentes sont réinstallées dans des parcs, des jardins, ou sur des places, leur offrant une seconde vie.

Le village éphémère repose aussi sur des pratiques durables : tri sélectif, compostage des repas, gobelets réutilisables, mobilité douce encouragée (Léman Express, covoiturage, triporteur électrique), et même les sapins illuminés à la force des mollets, grâce à des vélos mis à disposition du public.

Cette 19e édition s'annonce particulièrement chargée en émotion, car elle s'ouvre quelques semaines après le décès d'Alain Benzoni, créateur et directeur artistique du Fabuleux village.