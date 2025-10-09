Actualité
Festival Lumière Lyon 2024
L’édition 2024 du Festival Lumière de Lyon s’est élancée ce samedi 12 octobre. (@NB)

Que faire à Lyon ce weekend ? Les bons plans du 10 au 13 octobre

  • par Loane Carpano

    • Festival Lumière, grande braderie, brocantes... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les activités à ne pas manquer pour le week-end du 10 au 13 octobre.

    Lancement du Festival Lumière

    (©Twitter - Festival Lumière)

    La 17e édition de l'incontournable festival du cinéma débute ce week-end à Lyon. Comme chaque année, le festival Lumière a concocté une série de projections, de débats et de rencontres du 11 au 19 octobre. L'événement sera lancé en présence de nombreuses stars du cinéma, lors de la cérémonie d'ouverture du festival samedi 11 octobre à la Halle Tony Garnier. S'en suivra la projection du classique "Vol au-dessus d'un nid de coucou", de Milos Forman. Masterclass, séances familles, rencontres avec l'acteur et réalisateur américain Sean Penn, sont également à prévoir ce week-end.

    Toute la programmation ici.

    Lyon Braderie festival

    Le Lyon braderie festival organisé par My Presqu'île.(Photo Hadrien Jame)

    Deuxième événement d'ampleur à noter ce week-end : l'annuel Lyon Braderie Festival. Tout au long du week-end, et dès le vendredi 10 octobre, la Presqu'île se transformera en une braderie géante. L'occasion de faire de bonnes affaires auprès d'une centaine de commerçants. Au programme : des articles à prix cassés, mais aussi, un food-court, un vide-grenier géant, des shows et des ateliers.

    Tout savoir sur l'événement dans cet article.

    30 ans des Puces du Canal

    Puces du canal (@Lyon Tourisme)

    Ce week-end, les Puces du Canal fêtent leur trente ans. Pour l'occasion, la brocante géante propose un week-end festif et convivial sur place, à Villeurbanne. Du 11 au 12 octobre, une exposition de véhicules anciens, des stands de jeu pour petits et grands, des concours de tarte ouvert à tous et d'autres ateliers tous plus insolites que les autres seront proposés au public. Des objets de brocantes seront évidemment en vente pour l'occasion.

    Toute la programmation en ligne.

    Marché de la mode vintage

    Encore une occasion de chiner ce week-end. Les 11 et 12 octobre, le Marché de la Mode vintage revient à la Sucrière pour une 29e édition. Reconnu comme une référence dans le monde du vintage, l'événement rassemblera mode, accessoire, mais aussi décoration et mobilier rétro. Cette année, une chasse aux looks, des défilés, ou encore des shows de danse rythmeront les deux jours d'événement.

    Lyon Capitale vous fait gagner des places ici.

    Fête de la Science

    Fête de la science DR
    Fête de la science 2019. DR

    Cette semaine, la science est à l'honneur dans toute la France. A l'occasion de la fête de la Science, plusieurs animations se tiendront à Lyon ce week-end. En plus d'un village des sciences humaines et sociales, proposé au campus de l'Université Lumière Lyon 2, de nouvelles soirées inédites se tiendront vendredi 10 octobre au Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon, à la bibliothèque Marie Curie de l’INSA Lyon et à l’ENS de Lyon. Au programme : des rencontres avec des chercheurs, des ateliers ou encore, des "conférences dessinées".

    Tout le programme en lien.

