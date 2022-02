Emmanuel Macron et Gérard Collomb, à Lyon, en 2016 – à l’arrière-plan, David Kimelfeld © Tim Douet

Président de la Métropole de Lyon entre 2017 et 2020, David Kimelfeld va bien accorder son parrainage à Emmanuel Macron.

Après avoir hésité, David Kimelfeld va finalement bien parrainer Emmanuel Macron dans la course à la présidentielle, comme l'annonce ce lundi Tribune de Lyon, une information que Lyon Cap' vous confirme.

L'ancien président de la Métropole de Lyon, entre 2017 et 2020, est aujourd'hui conseiller métropolitain d'opposition, et président du groupe "Progressistes et républicains" à la Métropole.

Ancien socialiste, maire de la Croix-Rousse entre 2011 et 2020, puis passé chez En Marche en 2017, il s'était éloigné du parti présidentiel fin 2019, l'Elysée ayant refusé de le soutenir lors des campagnes des métropolitaines de 2020 (En Marche avait soutenu lors du 1er tour Gérard Collomb).

Plusieurs proches de Kimelfeld, comme les députés de Lyon Anne Brugnera et Thomas Rudigoz, soutiennent quant à eux activement Emmanuel Macron.