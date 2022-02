Lyon : le bilan teinté d'argent des athlètes lyonnais aux JO d’hiver de Pékin

Au lendemain de la clôture des 24es Jeux olympiques d’hiver, il est l’heure de tirer le bilan de cette édition qui a vu la délégation française, composée de 80 athlètes, ramener 14 médailles. Les trois athlètes lyonnais qui s’étaient envolés pour Pékin y ont connu des destins contraires avec notamment une médaille d’argent pour la snowboardeuse Chloé Trespeuch.

Seize jours après leur ouverture dans un contexte politique tendu, des critiques sur l’enneigement des sites olympiques et sous la menace épidémique du Covid-19, les 24es Jeux olympiques d’hiver ont pris fin dimanche 20 février à Pékin. Malgré la présence jamais lointaine de ces nuages noirs, les Jeux ce se sont déroulés sans accroc majeur et ont vu les 80 athlètes français chuter, se relever et briller pour certains.

Avec 14 médailles ramenées de Pékin, la ministre chargée des Sports, Roxana Maracineau, estimait dimanche 20 février sur RTL que le bilan était "satisfaisant, très correct. C'était difficile pour ces sports de pouvoir garder une motivation intacte vu la situation que nos sportifs ont vécu il y a quelques mois. Il nous manque une médaille pour arriver aux 15 de Pyeongchang". Après Sotchi en 2014 et donc la Corée du Sud en 2018, la France a obtenu son troisième meilleur total avec quatorze podiums.

Les sportifs de la région ont brillé

Comme souvent lors des dernières éditions la majorité de ces médailles sont venues du biathlon français et notamment d’un homme, Quentin Fillon-Maillet, qui est monté à cinq reprises sur les podiums chinois, remportant 2 médailles d’or et 3 d’argent. Aux côtés du Jurassien, de nombreux sportifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, terre des sports d’hiver par excellence, ont brillé, même s'il y a aussi eu de grosses déceptions pour certains.

Clap de fin sur les Jeux Olympiques de #Pékin2022. Notre belle Équipe de France aura su nous faire vivre des émotions fortes du début à la fin. MERCI LES BLEUS 💙 ✈️ Prochain arrêt 👉 les Jeux Paralympiques du 4 au 13 mars !#AllezLesBleus pic.twitter.com/aUVY6rzfVZ — Equipe France (@EquipeFRA) February 20, 2022

De la médaille d’or surprise de la Savoyarde Justine Braisaz-Bouchet en biathlon à celle attendue et espérée du couple Gabriella Papadakis (Auvergne) et Guillaume Cizeron (Loire) en danse sur glace en passant par les médailles d’argent de Tess Ledeux (Savoie) et Johan Clarey (Haute-Savoie) les athlètes de la région ont grandement contribué à la moisson française. Parmi eux, on retrouve notamment la Lyonnaise d’adoption Chloé Trespeuch, devenue vice-championne olympique de snowboard cross à l’occasion de sa troisième olympiade.

Chloé Trespeuch se pare d’argent pour les lyonnais

Revenue à Lyon le 17 février, la jeune femme de 27 ans, déjà médaillée de bronze en 2014 et qui restait sur un échec olympique en 2018 (5e), nous confiait "quand je regarde cette médaille je vois tout le travail que j’ai mis en place et les sacrifices, mais c’est sans regret parce que c’est une belle récompense, c’est la concrétisation de toutes les décisions que j’ai prises dans ma carrière pour améliorer ma préparation physique et mentale". Des trois athlètes lyonnais partis cet hiver à Pékin, Chloé Trespeuch est la seule à être montée sur un podium olympique.

MÉDAILLE D'ARGENT POUR CHLOÉ TRESPEUCH 🇫🇷 !!! 🤩 Après le bronze à Sotchi en 2014, la Française remporte une deuxième médaille olympique en snowboardcross ! 🙌 #Beijing2022 #HomeOfOlympics pic.twitter.com/2WywVq5qNG — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 9, 2022

Après sa 9e place aux Jeux de Pyeongchang en 2018, le doyen de l’équipe de France de ski de bosses Sacha Théocharis, né à Bron en 1990, s’est une nouvelle fois qualifié en finale de sa discipline. Pénalisé par une mauvaise réception sur un saut il a terminé à la 11e place de l’épreuve, remportée par le jeune prodige suédois Walter Wallberg à la surprise générale.

🇫🇷 Sacha Theocharis s'élance pour la deuxième manche de la finale de ski de bosses ! Benjamin Cavet est également qualifié 💪 #Beijing2022 ▶ Le DIRECT : https://t.co/Bo6P38dLLx pic.twitter.com/0vsvnnW5HC — francetvsport (@francetvsport) February 5, 2022

Du côté de la piste de bobsleigh, le Lyonnais Dorian Hauterville a vécu des Jeux sensiblement similaires en termes de classement. Arrivé dans la discipline sur glace en 2016 après être passé par les pistes de sprint du club d’athlétisme de Décines Meyzieu, le trentenaire a terminé à la 12e place de l’épreuve à deux sur laquelle il était aligné avec son acolyte Romain Heinrich. Après leur 13e place aux JO 2018 de Pyeongchang, ils affichent donc de légers progrès, même s'ils rêvaient de faire encore mieux avec un top 10 dans le viseur. Également présent sur la compétition de bob à 4, le pousseur numéro de l’équipe de France a cette fois terminé à la 19e place avec Romain Heinrich, Lionel Lefebvre et Jérôme Laporal. Soit huit places derrière leur résultat de 2018.

🇫🇷 Ce sera une 19e place finale pour notre équipage de bob à quatre. Romain Heinrich, Lionel Lefebvre, Dorian Hauterville, Jérôme Laporal se seront battus jusqu’au bout mais une 4e manche compliquée leur aura coûté cher pour le classement final.#AllezLesBleus #Pekin2022 pic.twitter.com/9iUXs5r5Er — Equipe France (@EquipeFRA) February 20, 2022

Place aux Jeux paralympiques et à Hyacinthe Deleplace

Désormais, place aux Jeux paralympiques et à leurs athlètes qui sont attendus à Pékin du 4 au 19 mars. En Chine, la délégation française sera cette fois composée de 19 sportifs, dont quatre guides pour les épreuves de para ski alpin (2) et de para ski nordique (2). Parmi eux on retrouvera le Villeurbannais Hyacinthe Deleplace en para ski alpin.

Accompagné sur les épreuves par ses guides Maxime Jourdan et Valentin Giraud-Moine, le sportif de 32 ans qui souffre d’une cataracte congénitale arrivera à Pékin avec le plein de confiance après avoir décroché trois titres (super-G, descente, super-combiné) et une médaille de bronze (géant) lors des derniers mondiaux au mois de janvier.

Retrouvez ci-dessous la course qui a offert à Hyacinthe Deleplace son premier titre de champion du monde mi-janvier.