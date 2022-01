L'agenda du préfet du Rhône du 31 janvier au 6 février 2022

Le préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a dévoilé ses déplacements et rencontres pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022.

Lyon Capitale a choisi de vous partager, chaque semaine, l'agenda du préfet du Rhône pour participer à la transparence de la vie publique. Retrouvez ci-dessous les rendez-vous de Pascal Mailhos pour la semaine.

Lundi 31 janvier

- Entretien avec Gilbert-Luc Devinas, sénateur du Rhône

- Réunion de travail relative à la sécurité de la gare de triage de Sibelin en présence de Thomas Allary, directeur régional de SNCF Réseau

- Visioconférence relative à Interpol, présidée par Gérald Darmanin, Ministre de l’intérieur

Mardi 1er février

- Intervention lors de la clôture du Varenne de l'eau et du changement climatique présidée par Julien Denormandie, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation et de Bérangère Abba, Secrétaire d’État chargée de la biodiversité

- Entretien avec Marie-Charles Jeanne, Maire de Montromant, Olivier Biaggi, Maire d’Orliénas, Jérôme Banino, Maire de Saint-Symphorien-sur-Coise et Mattia Scotti, Maire de Ternay

- Entretien avec Marie-Josèphe Laurent, Bâtonnière du barreau de Lyon et Jean-François Barre, Vice-batônnier

Mercredi 2 février

- Entretien avec le Général Laurent Tavel, commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes

Jeudi 3 février

- Déplacement sur la thématique de l’industrie à Lyon

- Entretien avec Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon

- Déplacement sur la thématique du handicap et de l’insertion

- Visite d’un centre d’hébergement d’urgence à Champagne-au-Mont-d’Or

Vendredi 4 février

- Ouverture de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural (COREAMR)

- Entretien avec Anne-Claire Mialot, directrice générale de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)

- Entretien avec Isabelle Florennes, députée des Hauts-de-Seine et Ludovic Mendes, député de la Moselle, membres de la mission ministérielle relative aux violences anti-religieuses