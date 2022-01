Huit départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance neige ce lundi

Des chutes de neige sont attendues, dès 500 mètres, ce lundi 31 janvier dans plusieurs départements d’Auvergne-Rhône-Alpes. L’Ain, la Loire, la Drôme et l’Isère sont notamment en vigilance jaune, pas le Rhône.

Alors qu’il n’y a pas eu de chutes de neige importante en montagne depuis la première semaine de janvier en Auvergne-Rhône-Alpes, les flocons devraient faire leur retour dans plusieurs départements de la région à partir de ce lundi 31 janvier. Selon Météo France, il devrait neiger dès 600 mètres, en moyenne, sur les monts d’Auvergne où 5 à 10 cm sont attendus aujourd’hui. En Rhône-Alpes, selon les massifs, la neige pourrait faire son apparition dès 500 à 700 mètres.

Au total, huit des onze des départements de la région sont placés en vigilance jaune pour un risque de neige et verglas ce lundi, mais pas le Rhône. Les départements concernés sont les suivants : la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont en vigilance jusqu’à minuit ce soir et l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie le sont au moins jusqu’à mardi 1er février à 6 heures.