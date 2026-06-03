JO 2030 : le COJOP lance sa commission Environnement

Le COJOP Alpes 2030 crée sa commission Environnement. L'objectif, intégrer les enjeux climatiques à l’organisation et à l’héritage des Jeux Olympiques.

"Accélérer l’adaptation du modèle des grands événements sportifs aux défis climatiques contemporains et démontrer qu’il est possible de concilier ambition sportive et responsabilité environnementale." C'est l'enjeu recherché par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJOP) des JO 2030, qui se dérouleront dans les Alpes, et à Lyon notamment, qui vient de récupérer l'ensemble des épreuves de glace. Dans la lignée du travail déjà réalisé sur la carte des sites entre autres, le COJOP lance ce mercredi 3 juin sa commission Environnement.

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Réunissant des personnalités issues d’horizons divers, parmi lesquelles des membres désignés par des associations, cette dernière a vocation à exprimer des avis et recommandations sur les enjeux environnementaux liés à la planification, l’organisation, la livraison et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques des Alpes 2030. A noter que cette commission devra se réunir au minimum trois fois par an. Ses membres seront complétés par des désignations de personnalités qualifiées.

"Un moment de réflexion collective sur l'avenir de la montagne"

Une décision justifiée par les organisateurs : "Les enjeux environnementaux qui pèsent sur un événement comme le nôtre sont le reflet de notre époque : ses tensions, ses aspirations, ses exigences", confie Edgar Grospiron, président du COJOP. Il poursuit :"L'engagement du COJOP va au-delà de la sobriété opérationnelle : il exprime notre volonté sincère de faire de ces Jeux un moment de partage et de réflexion collective sur l'avenir de la montagne, pour les générations à venir."

Le lancement de cette commission devrait ravir l'opposition à la Région. Le groupe Socialiste, Ecologiste, et Démocrate avait annoncé garder de "fortes exigences sur la maîtrise des coûts et sur la prise en compte des réalités climatiques des territoires alpins."

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Les membres de la Commission Environnement :

- Cinq représentants de l’Etat

- Un représentant du Commissariat de massif

- Cinq représentant des athlètes, issus de la Commission des athlètes du COJOP Alpes 2030

- Un représentant de la Solideo Alpes 2030

- Un représentant de chaque Région hôte

- Unreprésentant de chacune des collectivités hôtes

- Un représentant du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et un du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF)

- Un représentant de l’association Les Shifters

- Un représentant de l’association Protect Our Winter France

- Un représentant de l’association Mountain Riders

- Un représentant de la Conférence des parcs nationaux

- Un représentant des fédérations olympiques et paralympiques suivantes : FF. Hockey sur glace ; FF. Sports de Glace ; FF. Handisport ; FF. Ski ; FF. Roller Skate Board