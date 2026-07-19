Actualité
soleil été chaleur météo
©Tim Douet

Bis repetita pour ce dimanche à Lyon, jusqu’à 31 degrés attendus sous le soleil

  • par Corentin Lucas

    • Pour ce dimanche 19 juillet 2026, les températures vont continuer d’être chaudes au sein de la capitale des Gaules.

    Pour clôturer cette semaine, le temps s'annonce toujours ensoleillé à Lyon. Aucun orage n’est à prévoir en ce dimanche 19 juillet. Le soleil brillera tout au long de la journée, même s’il laissera place à quelques cumulus pour dessiner le ciel rhodanien.

    En ce qui concerne les températures, il fait 18 degrés ce dimanche matin. La fraîcheur nocturne fait son grand retour, pour le bonheur des Lyonnais. Le thermomètre grimpera jusqu’à 31 degrés au meilleur de la journée, comme ce samedi.

    Les valeurs sont toujours au-dessus des normales de saison (+2 degrés).

    à lire également
    La Lyonnaise Lois Boisson, sensation du dernier Roland-Garros, annonce son retour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
    Tennis : Loïs Boisson renonce à Hambourg, la descente aux enfers continue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    soleil été chaleur météo
    Bis repetita pour ce dimanche à Lyon, jusqu’à 31 degrés attendus sous le soleil 07:30
    La Lyonnaise Lois Boisson, sensation du dernier Roland-Garros, annonce son retour. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
    Tennis : Loïs Boisson renonce à Hambourg, la descente aux enfers continue 18/07/26
    Villeurbanne : l’adolescente disparue reconnaît avoir inventé son enlèvement 18/07/26
    Tour de France : le Lyonnais Paul Seixas s’empare du Maillot Blanc 18/07/26
    Près de Lyon : la Fête régionale de l’agriculture attend 6 000 visiteurs en septembre 18/07/26
    d'heure en heure
    Un vol Nice-Strasbourg dérouté vers Lyon en pleine nuit à cause des orages 18/07/26
    Lyon : le festival Cinéma sous les étoiles se termine ce soir avec Parasite 18/07/26
    Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
    Près de Lyon : un homme condamné après avoir craché sur son ex-compagne devant leur enfant 18/07/26
    Sur l’A6, un "Bar à Ravioles" ouvre pour les voyageurs entre Paris et Lyon 18/07/26
    Rhône : le RN dénonce la nomination de Sylvie Guillaume à la Légion d’honneur 18/07/26
    Rhône : le préfet Étienne Guyot veut renforcer la lutte contre la grêle après les violents orages 18/07/26
    Lyon : un homme blessé au couteau lors d’un vol à la Guillotière 18/07/26
    Cour d'appel de Lyon
    Après l’affaire Lyhanna, plus de 3 200 dossiers de violences sexuelles sur mineurs réexaminés à Lyon 18/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut