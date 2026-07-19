Pour ce dimanche 19 juillet 2026, les températures vont continuer d’être chaudes au sein de la capitale des Gaules.

Pour clôturer cette semaine, le temps s'annonce toujours ensoleillé à Lyon. Aucun orage n’est à prévoir en ce dimanche 19 juillet. Le soleil brillera tout au long de la journée, même s’il laissera place à quelques cumulus pour dessiner le ciel rhodanien.

En ce qui concerne les températures, il fait 18 degrés ce dimanche matin. La fraîcheur nocturne fait son grand retour, pour le bonheur des Lyonnais. Le thermomètre grimpera jusqu’à 31 degrés au meilleur de la journée, comme ce samedi.

Les valeurs sont toujours au-dessus des normales de saison (+2 degrés).