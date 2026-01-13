JO 2030 : étape "crucial" ce mardi à l'Assemblée nationale

Candidature des Alpes Françaises aux Jeux Olympiques et Paralympiques d’Hiver 2030. (Photo by LOUAI BARAKAT / HANS LUCAS / Hans Lucas via AFP)

Un vote solennel se tiendra mardi après-midi à l'Assemblée nationale sur le projet de loi relatif à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 2030, "crucial" selon le gouvernement pour avancer dans la préparation de l'événement, dans les Alpes françaises.

Le projet de loi doit permettre entre autres des dérogations temporaires au droit commun en matière d'urbanisme, de travail, ou encore de sécurité. "Ce texte devrait être adopté, je l'espère le plus largement possible", a déclaré dimanche sur France 3 Alpes Marina Ferrari, ministre des Sports, qualifiant ce vote de "crucial".

A lire aussi : JO 2030 : la carte définitive des sites connue au plus tard en mars prochain

"Il y a deux formations politiques opposées à ce texte, la France insoumise et les Écologistes, pour le reste il semble y avoir un consensus", a-t-elle relevé.

Après une adoption au Sénat en juin, l'examen des articles avait eu lieu à l'Assemblée avant la pause des fêtes de fin d'année. S'il est adopté mardi, il devra faire l'objet d'un compromis entre députés et sénateurs, en commission mixte paritaire. Il comporte notamment un volet sécuritaire, dont certaines mesures sont dénoncées à gauche comme liberticides.

Vidéosurveillance algorithmique

Parmi elles, la prolongation jusqu'en 2027 de l'expérimentation d'un dispositif de vidéosurveillance algorithmique, dont une phase de test lancée à l'occasion des Jeux olympiques de Paris-2024 a pris fin en mars 2025.

Le texte prévoit également la possibilité pour les agents privés de sécurité de procéder à l'inspection visuelle des véhicules et leur coffre, ou encore une "interdiction de paraître" sur les lieux d'un grand événement, qui pourra être prononcée contre des personnes afin de prévenir des "actes de terrorisme".

Sur le volet environnemental, sujet qui concentre aussi les critiques, "on ne touche pas au code de l'environnement donc on sera bien soumis aux enquêtes environnementales", a martelé Mme Ferrari. Elle a en outre souligné que le texte allait "permettre de faire une consultation du public par voie électronique".

"J'ai pu entendre ici où là qu'il n'y aurait pas de consultation du public. Cette loi non seulement le permet mais elle l'organise", a-t-elle ajouté. Le PS devrait voter pour ce texte "d'organisation technique", a déclaré à l'AFP le député Christophe Proença, se félicitant de l'adoption d'amendements, dont un supprimant une dérogation à l'objectif "zéro artificialisation nette" (ZAN) introduite au Sénat.

L'adoption probable du texte devrait représenter une bouffée d'oxygène pour les organisateurs après plusieurs déconvenues, entre tensions locales ou démission de la directrice des opérations du comité d'organisation (Cojop) début décembre.