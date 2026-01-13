Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce mardi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air restera bonne à moyenne ce mardi 13 janvier sur l'agglomération lyonnaise avec des concentrations de polluants en baisse.

    On respire toujours relativement bien à Lyon et dans toute la métropole de Lyon. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 et le périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air s'annonce bonne ce mardi 13 janvier à Lyon.

    Les concentrations en ozone, dioxyde de soufre et particules fines seront bonnes et elles seront moyenne pour le dioxyde d'azote et les multi-polluants. Le vent de sud qui se renforcera au fil de la journée ce mardi devrait permettre un brassage efficace de l'air de l'agglomération.

    Un exercice de sécurité civile organisé ce jeudi à Genay

