Actualité
vent violent
@Photo Mark Konig / Unsplash)

Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce mardi 13 janvier 2026.

    Alors que la douceur semble s'être installée à Lyon et dans une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé deux départements de la région en vigilance vent violent ce mardi 13 janvier. Il s'agit du Rhône et de l'Isère.

    Le vent de sud soufflera tout au long de la journée et les rafales pourraient atteindre par secteur 60 à 70 km/h. La vigilance sera valable toute la journée ce mardi.

    A noter également que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont toujours en vigilance jaune avalanches.

    à lire également
    Un mardi doux et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    vent violent
    Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Un mardi doux et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:13
    Charles-Franck Lévy
    Gratuité des cantines : "redonner du pouvoir d’achat aux Lyonnais", justifie Lévy (Coeurs lyonnais) 07:00
    Arbre Ilan Halimi Saint-Genis Laval
    Saint-Genis-Laval : l'olivier planté en hommage à Ilan Halimi a été mutilé 12/01/26
    La Ville de Lyon obtient le vélo-score B, d'autres communes de la Métropole restent à la traîne 12/01/26
    d'heure en heure
    Devanture les Burgers de Papa
    L'enseigne lyonnaise "Les Burgers de Papa" rachetée par un groupe parisien 12/01/26
    Association PAZ
    PAZ demandera la fermeture du zoo de Lyon lors du meeting de Grégory Doucet 12/01/26
    À Lyon, une entreprise se prépare à commercialiser un antidote à la ricine 12/01/26
    Cour d'appel de Lyon
    Justice : Darmanin promet 107 magistrats supplémentaires d'ici 2027 pour la cour d'appel de Lyon 12/01/26
    Chauffage urbain, fonds d'adaptation contre la chaleur : les promesses de Grégory Doucet pour le logement à Lyon 12/01/26
    Métropole de Lyon : Bruno Bernard promet 2 000 nouveaux Vélo'v électriques et de nouvelles stations 12/01/26
    Devanture Bar festif
    Près de Lyon : un bar festif fermé d'urgence après plusieurs rixes 12/01/26
    Verre vin rouge et bouteille
    Le meilleur gamay du monde vient du Rhône 12/01/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut