Vent violent : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance vent violent ce mardi 13 janvier 2026.

Alors que la douceur semble s'être installée à Lyon et dans une bonne partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France a placé deux départements de la région en vigilance vent violent ce mardi 13 janvier. Il s'agit du Rhône et de l'Isère.

Le vent de sud soufflera tout au long de la journée et les rafales pourraient atteindre par secteur 60 à 70 km/h. La vigilance sera valable toute la journée ce mardi.

A noter également que les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, sont toujours en vigilance jaune avalanches.