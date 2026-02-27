Actualité
TCL lyon metro
TCL © Romane Thevenot

TCL : un dispositif de sensibilisation contre la fraude déployé depuis le 14 février à Lyon

  • par Romain Balme

    • Le réseau de transports en commun lance une campagne de sensibilisation à grande échelle. L'objectif : rappeler aux usagers les conséquences de la fraude sur le modèle économique de TCL.

    "Rappeler pourquoi valider son titre de transport est essentiel, pour soi, mais aussi pour le réseau." C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation à grande échelle lancée depuis le 14 février par Sytral mobilités sur tout le réseau des transports en commun. Une campagne qui prendra la forme d'affichages dans les stations et les véhicules, de diffusion sur les écrans iTCL, et de publications sur les réseaux sociaux. TCL rappelle l'enjeu avant tout pédagogique de cette action, destinée à "inciter au respect de celles et ceux qui s’engagent pour le réseau au quotidien et contribuer à un réseau plus efficace et plus juste pour tous."

    Lire aussi : TCL : à Lyon, Bernard défend un TEOL "utile", et allume Sarselli et Aulas

    Le réseau de transports en commun met également l'accent sur le fait que la participation financière de l'usager ne permet pas de couvrir la totalité des frais réel d'un trajet. "Les transports en commun sont un service public financé à 70% par les collectivités et les entreprises" rappelle le communiqué. Ainsi, la fraude est un manque à gagner important et crée un déséquilibre qui défavorise ce modèle.

    A noter que cette campagne est accompagnée d'une manifestation similaire sur le terrain. Quatre fois par an, les équipes TCL se mobilisent sur le terrain afin d'échanger avec les voyageurs sur les bonnes pratiques à adopter, et les multiples solutions disponibles pour voyager en règle. Cette année, la première opération aura lieu le mardi 3 mars aux stations Gorge de Loup et Gare de Vaise.

    à lire également
    Bocuse d'Or
    Le Bocuse d'Or dévoile une épreuve inédite pour sa finale à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TCL lyon metro
    TCL : un dispositif de sensibilisation contre la fraude déployé depuis le 14 février à Lyon 13:03
    Bocuse d'Or
    Le Bocuse d'Or dévoile une épreuve inédite pour sa finale à Lyon 11:36
    Le projet de rive droite du Rhône © D.R.
    Lyon : la préfecture valide l'autorisation environnementale concernant le projet "Rive Droite" 11:06
    Les travaux qui impacteront les routes du Rhône la semaine prochaine 10:33
    Concert : Folk baroque à l’Amphi de l’Opéra 10:15
    d'heure en heure
    Comédie-Odéon : Le retour de Gilles Chavassieux sur scène 10:08
    À Lyon, la Ville rénove les installations électriques des marchés 10:00
    Municipales : les promesses de Grégory Doucet pour mieux protéger les piétons à Lyon 09:28
    L'Asvel chute encore en Euroligue face à Dubaï 08:59
    Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
    A Lyon et grâce à l'Institut Lumière, la naissance du cinéma célébrée le 19 mars 08:43
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi 08:22
    Municipales : à Lyon, Mélenchon défend la Jeune Garde et charge la presse 07:45
    la saône en crue à lyon
    Le Rhône toujours en vigilance crues ce vendredi 07:35
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut