Le réseau de transports en commun lance une campagne de sensibilisation à grande échelle. L'objectif : rappeler aux usagers les conséquences de la fraude sur le modèle économique de TCL.

"Rappeler pourquoi valider son titre de transport est essentiel, pour soi, mais aussi pour le réseau." C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation à grande échelle lancée depuis le 14 février par Sytral mobilités sur tout le réseau des transports en commun. Une campagne qui prendra la forme d'affichages dans les stations et les véhicules, de diffusion sur les écrans iTCL, et de publications sur les réseaux sociaux. TCL rappelle l'enjeu avant tout pédagogique de cette action, destinée à "inciter au respect de celles et ceux qui s’engagent pour le réseau au quotidien et contribuer à un réseau plus efficace et plus juste pour tous."

Lire aussi : TCL : à Lyon, Bernard défend un TEOL "utile", et allume Sarselli et Aulas

Le réseau de transports en commun met également l'accent sur le fait que la participation financière de l'usager ne permet pas de couvrir la totalité des frais réel d'un trajet. "Les transports en commun sont un service public financé à 70% par les collectivités et les entreprises" rappelle le communiqué. Ainsi, la fraude est un manque à gagner important et crée un déséquilibre qui défavorise ce modèle.

A noter que cette campagne est accompagnée d'une manifestation similaire sur le terrain. Quatre fois par an, les équipes TCL se mobilisent sur le terrain afin d'échanger avec les voyageurs sur les bonnes pratiques à adopter, et les multiples solutions disponibles pour voyager en règle. Cette année, la première opération aura lieu le mardi 3 mars aux stations Gorge de Loup et Gare de Vaise.