"Rentrée bradée" : le personnel du collège Morice Leroux à Villeurbanne menace d'une grève

  • par Nathan Bigué

    • À Villeurbanne, les membres du personnel du collège des Gratte-Ciel Môrice Leroux se rassembleront devant l'inspection académique ce mercredi 3 septembre.

    Les personnels du collège des Gratte-Ciel Môrice Leroux, à Villeurbanne, alertent dans un communiqué les "conditions dégradées et déplorables" en ce jour de rentrée, lundi 1er septembre. L'assemblée des personnels, soutenue par les organisations syndicales locales CGT, CNT et Sud, estiment que les autorités académiques n'ont pas apporté de "solutions pertinentes et acceptables" à leurs revendications présentées en fin d'année dernière concernant des moyens supplémentaires.

    Les membres du personnel pointent dub doigt des classements "surchargées", "l'insuffisance des moyens alloués à l'accompagnement des élèves en situation de handicap" et des postes "essentiels" non pourvus.

    Une mobilisation est prévue ce mercredi à 15 heures devant l'inspection académique. L'assemblée des personnels et les syndicats réclament une rencontre "n urgence" avec les représentants de l'académie de Lyon. "A défaut de réponse satisfaisante, nous exercerons notre droit de grève dès le jeudi 4. Nous participerons également aux mobilisations du 10 septembre", font-ils enfin savoir.

    Lyon : l'une des meilleurs bières blanches au monde est produite par Ninkasi

