S'il est élu, Jean-Michel Aulas interdira les vélos et trottinettes rue de la République. Et rétablira les bus sur la partie Nord, piétonnisée par les écologistes.

Jeudi 19 mars, Jean-Michel Aulas était l'invité de l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capitale. Notamment questionné sur son image du "candidat de la bagnole", le candidat Coeur lyonnais a réfuté et affirmé "être favorable à tout ce qui concerne le vélo" en apportant néanmoins quelques précisions : "Il faut d'un côté avoir une politique pour les vélos et trottinette qui est adaptée. Nous notre politique elle est très claire : où il y a piétons il ne doit pas y avoir trottinettes et vélos", explique l'ancien président de l'OL.

Le candidat affirme vouloir interdire les vélos et trottinettes rue de la République, une artère particulièrement fréquentée , tout en remettant le bus en circulation sur la partie Nord de la rue devenue piétonne : "D'ailleurs nous interdirons demain, si nous sommes à la mairie, sur la rue de la République qu'il y ait des vélos et des trottinettes, nous remettrons bien sûr les bus, nous ferons en sorte qu'il y est une priorité pour les rues piétonnes de manière à ce qu'il n'y est pas d'accidents comme aujourd'hui", précise Jean-Michel Aulas.

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