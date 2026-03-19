Actualité
La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)
La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)

Jean-Michel Aulas veut interdire vélos et trottinettes rue de la République

  • par Loane Carpano

    • S'il est élu, Jean-Michel Aulas interdira les vélos et trottinettes rue de la République. Et rétablira les bus sur la partie Nord, piétonnisée par les écologistes.

    Jeudi 19 mars, Jean-Michel Aulas était l'invité de l'émission 6 minutes chrono de Lyon Capitale. Notamment questionné sur son image du "candidat de la bagnole", le candidat Coeur lyonnais a réfuté et affirmé "être favorable à tout ce qui concerne le vélo" en apportant néanmoins quelques précisions : "Il faut d'un côté avoir une politique pour les vélos et trottinette qui est adaptée. Nous notre politique elle est très claire : où il y a piétons il ne doit pas y avoir trottinettes et vélos", explique l'ancien président de l'OL.

    Le candidat affirme vouloir interdire les vélos et trottinettes rue de la République, une artère particulièrement fréquentée , tout en remettant le bus en circulation sur la partie Nord de la rue devenue piétonne : "D'ailleurs nous interdirons demain, si nous sommes à la mairie, sur la rue de la République qu'il y ait des vélos et des trottinettes, nous remettrons bien sûr les bus, nous ferons en sorte qu'il y est une priorité pour les rues piétonnes de manière à ce qu'il n'y est pas d'accidents comme aujourd'hui", précise Jean-Michel Aulas.

    Lire aussi : Débat des municipales à Lyon : France 3 relance une invitation, Aulas maintient son refus

    à lire également
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    Nuits de Fourvière : un quart des spectacles complets en quelques heures

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nuits de Fourvière 2012 © Julien Rambaud
    Nuits de Fourvière : un quart des spectacles complets en quelques heures 10:53
    La rue de la République piétonnisée à Lyon. (@Nathan Chaize)
    Jean-Michel Aulas veut interdire vélos et trottinettes rue de la République 10:20
    Un incendie de voiture se propage sur le compteur à gaz d'un immeuble à Lyon 09:34
    Grande Mosquée de Lyon
    Fin du ramadan : on connait la date de la rupture du jeûne 09:31
    "Une manœuvre grossière" : A Lyon, Place publique charge Aulas "qui se fait passer pour un homme de gauche" 08:37
    d'heure en heure
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    Lyon : le métro B partiellement à l'arrêt après un incident technique 07:59
    Chilien jugé à Lyon pour le meurtre de son ex-petite amie : nouvelles recherches sur un ADN inconnu 07:51
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance avalanches 07:30
    Lyon soleil
    Un grand soleil et de la douceur à Lyon ce jeudi 07:14
    Jean-Michel Aulas
    Municipales à Lyon : "Doucet a déformé tout ce qui a été dit" attaque Jean-Michel Aulas 07:00
    Saint-Genis-Laval s'oppose à l'installation d'une structure d'accueil temporaire dans son CADA 18/03/26
    TCL : à Lyon, le métro A est partiellement interrompu 18/03/26
    Guitare
    TCL cherche des artistes pour jouer sur le réseau de transports en commun lors de la Fête de la musique 18/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut