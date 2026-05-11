Battu à Toulouse, l'OL perd gros dans la course à l'Europe

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lyon a peut-être tout perdu dans la course à la qualification directe en Ligue des Champions en s'inclinant à Toulouse (2-1) dimanche soir à l'occasion de la 33e journée de L1.

Alors que l'OL avait l'opportunité de s'assurer à minima une quatrième place, synonyme de tours préliminaires de la Ligue des champions, en cas de succès sur les bords de la Garonne, Lyon devra finalement attendre la dernière journée pour connaître son sort.

Troisième au coup d’envoi, Lyon (4e) est désormais devancé par Lille sur le podium tandis que Rennes (5e) n'est plus qu'à un point. A l'aube du dernier round la donne est simple : les Lyonnais devront d'abord s’imposer dimanche prochain à domicile face à Lens tout en espérant un faux pas de Lille dans le Nord face à Auxerre, pour rejoindre directement la phase de groupes de la Ligue des champions qu’ils n’ont plus fréquentée depuis la saison 2019/2020.

Vainqueurs sur la pelouse du PSG (2-1) lors de leur dernier voyage, les Lyonnais ne sont pas parvenus à décrocher leur sixième victoire de la saison en déplacement, butant cette fois sur une équipe de Toulouse qu’ils dominaient pourtant régulièrement sur son sol depuis 2014 (7 victoires et 1 nul lors des 8 duels précédents).

Avec le même onze que celui qui avait battu Rennes (4-2) le week-end précédent, Lyon a payé comptant la première occasion toulousaine sur une frappe croisée imparable de Dayann Methalie à la réception d'une passe en profondeur parfaite de Yann Gboho (1-0, 10e).

Amorphes, les Lyonnais ont eu du mal à réagir si l'on excepte une tête trop croisée de Khalis Merah (21) et une action trop individualiste (23) d'Endrick. Volontaire, le Brésilien a manqué de réussite notamment sur une frappe qui obigea Guillaume Restes à parfaitement se détendre (45+4).

Mené à la pause, l'OL avait auparavant échappé au pire sur deux occasions nettes du TFC : un raté de Russel Rowe seul face au but (34) et une frappe sur le poteau de Santiago Hidalgo (45+3).

Tolisso n'a pas suffi

Au retour des vestiaires, l'OL s'est montré plus entreprenant mais Endrick buta encore sur la défense des Violets (49, 55) qui auraient doublé la mise sans une intervention magistrale de Dominik Greif sur sa ligne après une tête de Charlie Cresswell (63). Comme plusieurs fois cette saison, les Gones ont semblé se sortir d'un mauvais pas grâce à leur capitaine emblématique Corentin Tolisso, auteur de la tête de l'égalisation sur un corner d'Endrick (1-1, 72e).

Mais six minutes plus tard, le TFC reprenait l'avantage sur une belle action collective conclue par Warren Kamanzi (2-1, 78e) avant que les locaux ne soient réduits à dix dans la foulée après l'exclusion d'Aaron Dönnum. Une dernière frappe d'Endrick (90+5) et une dernière parade de Restes scellaient finalement le sort de la rencontre.