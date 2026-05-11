Rixe mortelle près de Lyon : cinq personnes interpellées

Cinq personnes ont été placées en garde à vue dans l'enquête sur la rixe survenue dans la nuit de samedi à dimanche à Chassieu, près de Lyon, durant laquelle un homme a été tué et une jeune femme grièvement blessée, a-t-on appris de sources concordantes.

Vers 4h30 dimanche, un "différend verbal" a opposé des jeunes sur un parking de supermarché à Chassieu, dans la métropole de Lyon, a indiqué une source policière. Dans l'altercation, un conducteur a projeté son véhicule sur "deux piétons", a-t-elle précisé.

Un homme, dont l'âge n'est pas connu, est décédé. Une jeune femme, également percutée, a été grièvement touchée à plusieurs membres. Polytraumatisée, elle a été hospitalisée, son pronostic vital étant engagé, a précisé une source proche du dossier.

Cinq personnes ont été placées en garde à vue, dont l'auteur présumé de l'homicide, a précisé la police, qui évoque une enquête pour "homicide et tentative d'homicide avec arme par destination", en l'occurrence la voiture. "Une bagarre a dégénéré en véritable drame. Un jeune homme a perdu la vie, une jeune femme est grièvement blessée", a indiqué le maire DVD de Chassieu, Stéphane Dante.

Reliant l'événement à la consommation de substances, le maire a dénoncé, dans un message sur le compte Facebook de la commune, "le mélange de violences, d'alcool et de consommation de protoxyde d'azote (qui) conduit trop souvent à des comportements incontrôlables et dramatiques".

"Ce fléau banalise des pratiques dangereuses auprès des plus jeunes et nous ne pouvons plus fermer les yeux", a-t-il ajouté. Interrogé, le parquet n'avait pas répondu dans l'immédiat.