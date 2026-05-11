Un lundi entre averses et nuages à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus

Pour débuter cette nouvelle semaine, le temps s'annonce une nouvelle fois instable à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

La pluie et les orages sont bien de retour à Lyon. Comme le début de la semaine précédente, c'est un temps agité qui attend l'agglomération lyonnaise ce lundi 11 mai 2026. Une journée nuageuse avec un risque d'averse dans la matinée, parfois fortes voire orageuses entre cet après-midi et ce soir.

Côté températures il fait 12 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 20 degrés dans l'après-midi. Des valeurs proches des normales de saison.